Dank an fußballverrückte Familie

Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an.. “: Daniel Wessels – Foto: Vivien Horwege

In der 1. Kreisklasse ist Daniel Wessels der älteste Stammspieler. Mit 44 Jahren ist er kaum beim SV Burweg wegzudenken. Er lobt den Zusammenhalt im Verein. Ans Aufhören ist nicht zu denken.

Du bist inzwischen 44 Jahre alt, läufst noch immer bei den Herren des SV Burweg mit und gehörst zu den Leistungsträgern. Wie fühlt man sich als der Senior einer teilweise sehr jungen Mannschaft? Ehrlich gesagt: richtig gut! Mein Motto ist immer noch: „Geht nicht, gibt’s nicht!“ Natürlich merke ich manchmal die Knochen, aber es bringt mir einfach noch zu viel Spaß, um ans Aufhören zu denken. Ich genieße es, mit den jungen Spielern auf dem Platz zu stehen. Das Schöne ist, dass die Jungs uns bei den Ü40-Spielen ebenso am Spielfeldrand unterstützen. Es ist einfach eine tolle Gemeinschaft! Aber ehrlich gesagt: Ohne meine tolle und fußballverrückte Familie könnte ich gar nicht so viel Zeit auf dem Fußballplatz verbringen.

Ihr hattet ja in der vergangenen Saison die Chance, in die Kreisliga aufzusteigen. Mit eurem kleinen Kader wäre es sicherlich schwer geworden. Wie stehst du zu einem auch in dieser Saison möglichen Aufstieg? Klar, ein Aufstieg wäre immer ein schönes Ziel – das ist ja das, wofür man spielt. Aber man muss auch realistisch bleiben. Mit unserem aktuellen kleinen Kader wäre das schon eine große Herausforderung. Trotzdem: Wenn sich die Chance ergibt, wollen wir sie natürlich nutzen. Wir haben eine super Truppe, die füreinander kämpft – das ist oft wichtiger als die Kadergröße.