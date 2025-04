Dank 2:0 gegen Lindenthal: Alkenrath ist der Spieltagsgewinner

Am 22. Spieltag der Saison ging in der Kreisliga A Köln vieles seinen gewohnten Gang. Die SV Deutz 05 II bleibt nach dem 4:1 über den SC West Köln in blendender Form und steht kurz vor dem Durchmarsch, während Verfolger TFC Köln 2001 mit einem Hattrick von Anil Capkin gegen den SV Schlebusch II nachzog. Am Tabellenende verschärft sich der Abstiegskampf – Flittard II und Schlebusch II kassierten erneut deutliche Niederlagen. Auch im unteren Tabellenmittelfeld tobt der Kampf um den Klassenerhalt – Alkenrath punktete gegen Lindenthal II, Sinnersdorf landet einen wichtigen Auswärtssieg in Pesch. Das Wichtigste im Überblick.