Danilo Riccetti: Fünf Tore und eine Gala für die Ewigkeit

Was sich auf dem Rasen in Pflugfelden abspielte, war stark. In einem Spiel, das normalerweise keinen Raum für Superlative lässt, behielt Riccetti die kühle Präzision eines Chirurgen und die Leidenschaft eines Kriegers. Er selbst analysiert diesen historischen Triumph mit einer bemerkenswerten Sachlichkeit, die den Fokus auf das Wesentliche lenkt: „Wir haben unsere Chancen gut genutzt, sauber gespielt und durch frühe Tore für klare Verhältnisse gesorgt.“

Die Nachricht von der Wahl zum Spieler der Woche erreichte den Torjäger in einem Moment der Stille, abseits des grellen Scheinwerferlichts, das er am Wochenende so bravourös gesucht hatte. Die Demut, mit der er auf diesen Ritterschlag reagiert, zeugt von einem tiefen Charakter, der den Erfolg zwar genießt, ihn aber niemals als selbstverständlich erachtet. „Danke, das kam etwas unerwartet“, gesteht Danilo Riccetti.

Die Ästhetik des Tores und die harte Realität

Fragt man Riccetti nach seiner liebsten Art, den Ball im Netz unterzubringen, blitzt für einen Moment die Sehnsucht nach der perfekten Kurve, nach dem Unmöglichen auf. Doch dahinter verbirgt sich ein Realist, der weiß, dass im harten Ligabetrieb nur das Resultat über Schicksale entscheidet. „Wie die meisten Fußballer ist ein schöner Distanzschuss oder eine akrobatische Einlage natürlich etwas Schönes, aber im Endeffekt zählt jedes Tor gleich, und am Ende der Saison wird man daran gemessen“, erklärt er.

Das pulsierende Herz von Hessigheim

Der TASV Hessigheim ist für den 30-Jährigen weit mehr als nur ein Verein; es ist eine Heimat. In einer Welt des schnellen Wandels hat Riccetti hier etwas gefunden, das ihn antreibt und erdet zugleich. Er beschreibt die DNA seines Clubs mit drei kraftvollen Begriffen, die wie ein Credo klingen: „Kameradschaft, Teamgeist, respektvoller Umgang.“ Es ist dieser Boden, auf dem seine Leistungen wachsen, ein Umfeld, das den Einzelnen schützt und das Team erhebt.

Ein Hauch brasilianischer Magie auf dem Rasen

Wer Riccetti auf dem Flügel oder in der Spitze beobachtet, erkennt in seinen Bewegungen manchmal jene spielerische Leichtigkeit, die einst eine ganze Generation verzauberte. Es ist kein Zufall, dass sein Herz seit der Jugend für einen der größten Magier des Weltfußballs schlägt. „Mein Kindheitsidol war Ronaldinho“, verrät er.

Der Kampf um den Klassenerhalt

Trotz der persönlichen Gala und des 9. Tabellenplatzes in der Bezirksliga Enz/Murr bleibt der Blick fest auf die Ziele gerichtet. Der Triumph gegen Pflugfelden war ein Meilenstein, doch der Weg ist noch weit und steinig. Riccetti formuliert die Ziele für die verbleibenden Partien mit einer Mischung aus Vorsicht und Entschlossenheit: „Klassenerhalt, Saison sauber zu Ende spielen, verletzungsfrei bleiben.“ Es ist die Sprache eines Spielers, der weiß, dass Beständigkeit der wahre Schlüssel zum Erfolg ist. „Mit dem TASV weiterhin erfolgreichen Fußball zu spielen“, lautet sein langfristiges Versprechen.

Klänge und ferne Welten als Kraftquelle

Abseits des Rasens findet der Spieler der Woche seine Balance in der Weite der Welt und der Tiefe der Melodien. Wenn die Fußballschuhe in der Kabine bleiben, tauscht er den Rasen gegen neue Horizonte. „Reisen, Musik“, so knapp und doch vielsagend beschreibt er seine Hobbys. Es sind diese Ruhepole, aus denen er die Energie schöpft, um beim nächsten Spiel wieder als jener Torjäger aufzulaufen, der für den TASV Hessigheim alles gibt – mit dem Herz in der Hand und dem Tor im Visier.