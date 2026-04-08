 2026-04-08T20:34:17.496Z

Allgemeines

Daniil Slastinov beendet den Frenz-Lauf fast im Alleingang

Kreisliga A Düren: Seit Wochen spielt Aufsteiger JSV Frenz groß auf, im Nachholspiel soll gegen den Jülich/Herongen der nächste Sieg folgen. Derby zwischen FC Düren 77 und SW Düren.

von red · Heute, 22:12 Uhr · 0 Leser
Trifft dreimal: Daniil Slastinov.
Trifft dreimal: Daniil Slastinov. – Foto: Verein

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Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

Vor dem 22. Spieltag der Kreisliga A Düren stand noch das Nachholspiel zwischen JSV Frenz und SC Jülich/Herongen am Mittwochabend an.

Am Samstag eröffnet Salingia Barmen den Spieltag, am Sonntag steigt unter anderem das Derby zwischen dem FC Düren 77 und Schwarz-Weiß Düren. Während auch die SG Nörvenich/Hochkirchen nachlegen möchte, könnte Tabellenführer Winden mit Schützenhilfe die Tabellenführung weiter ausbauen.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düren

Frenz fordert Jülich am 8. April, mittwochs

Heute, 20:00 Uhr
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
1
4
Abpfiff

Der SC Jülich/SV Hoengen hat im Nachholspiel beim JSV Frenz einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Mann des Spiels war Daniil Slastinov, der früh zur Führung traf (8.) und kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte (38.). Dazwischen blieb eine weitere Chance ungenutzt, als Lorenz Klee mit einem Foulelfmeter am Torwart scheiterte (43.).

Nach dem Seitenwechsel kam Frenz zurück: Liridon Zariqi verkürzte in der 49. Minute auf 1:2. Doch die Hoffnung hielt nicht lange, denn Slastinov stellte mit seinem dritten Treffer in der 64. Minute den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt setzte Luca Ilsemann (90.+4). Frenz blieb trotz zuletzt starker Form ohne weiteren Torerfolg und verpasst damit wichtige Punkte im Tabellenkeller, während Jülich sich im Mittelfeld stabilisiert.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Sa., 11.04.2026, 16:30 Uhr
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
16:30live
Barmen - Welldorf

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
15:00
Wenau - Oberzier

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
15:00
Nörvenich - Frenz

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
15:00
Winden - Koslar

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
15:00
H.-Stammeln - F´aldenhoven

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
15:00live
Düren 77 - SW Düren

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
15:00
Golzheim - Burgwart

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
15:00live
SC Jülich/Herongen - Lohn

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

23. Spieltag
17.04.26 Grün-Weiß Welldorf-Güsten - SC Jülich/SV Hoengen
17.04.26 Borussia Freialdenhoven - Jugendsport Wenau
18.04.26 Viktoria Koslar - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
19.04.26 SG Germania Burgwart - Salingia Barmen
19.04.26 BC Oberzier - FC Düren 77
19.04.26 JSV Frenz - VfVuJ Winden
19.04.26 Rhenania Lohn - SG Nörvenich-Hochkirchen
19.04.26 Schwarz-Weiß Düren - FC Golzheim

24. Spieltag
23.04.26 SC Jülich/SV Hoengen - SG Germania Burgwart
24.04.26 Borussia Freialdenhoven - BC Oberzier
25.04.26 Salingia Barmen - Schwarz-Weiß Düren
26.04.26 Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - JSV Frenz
26.04.26 Jugendsport Wenau - Viktoria Koslar
26.04.26 FC Golzheim - FC Düren 77
26.04.26 SG Nörvenich-Hochkirchen - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
26.04.26 VfVuJ Winden - Rhenania Lohn

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düren

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