Daniele Toch verstärkt den TSV Seckmauern

Seckmauern. Verstärkung für den TSV Seckmauern! Der abstiegsbedrohte Odenwälder Gruppenligist hat sich die Dienste von Ex-Profi Daniele Toch gesichert. Der Deutsch-Italiener kommt vom Verbandsligisten SG Langstadt/Babenhausen zur Mannschaft von Trainer Lucas Oppermann.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
