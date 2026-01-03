 2025-12-17T10:26:01.779Z

Daniele Toch, hier im Dress der SG Langstadt/Babenhausen, verstärkt den TSV Seckmauern.
Daniele Toch, hier im Dress der SG Langstadt/Babenhausen, verstärkt den TSV Seckmauern. – Foto: Guido Schiek - Archiv

Daniele Toch verstärkt den TSV Seckmauern

Daniele Toch, einst für Darmstadt 98, Viktoria Aschaffenburg und den SV Hummetroth am Ball, zieht es zum TSV Seckmauern +++ Welche Rolle Coach Lucas Oppermann beim Wechsel spielte

Seckmauern. Verstärkung für den TSV Seckmauern! Der abstiegsbedrohte Odenwälder Gruppenligist hat sich die Dienste von Ex-Profi Daniele Toch gesichert. Der Deutsch-Italiener kommt vom Verbandsligisten SG Langstadt/Babenhausen zur Mannschaft von Trainer Lucas Oppermann.

Was die Beweggründe für den ehemaligen Kicker des SV Darmstadt 98, Viktoria Aschaffenburg und SV Hummetroth für einen Wechsel nach Seckmauern waren und was TSV-Coach Lucas Oppermann zum Transfercoup sagt, lest ihr im Plus-Artikel auf Echo Online.

Florian Mehm, Marcel StorchAutor