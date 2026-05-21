Daniele Sanso:"Nicht nur ein Derby, sondern auch ein Wiedersehen"

Von links nach rechts: Erich Sautner, Enrico Maffucci und Daniele Sanso als Jugendspieler bei der DJK Sportfreunde Freiburg. – Foto: Privat

Die große sportliche Brisanz beinhaltet das Derby zwischen dem VfR Hausen und dem FC Wolfenweiler-Schallstadt am Freitagabend (18.45 Uhr) nicht mehr. Beide Mannschaften stehen im gesicherten Mittelfeld, was vor allem für den FC Wolfenweiler-Schallstadt als Aufsteiger ein großer Erfolg ist. Auch der VfR Hausen hat eine sehr ordentliche Rückserie gespielt und so ist am Freitag der Tabellenzweite der Rückrundentabelle beim Sechsten zu Gast. "Es ist ein Derby, das viele Zuschauer bringen wird. Das Wetter ist gut, wir freuen uns auf das Spiel", sagte "Wölfe"-Coach Daniele Sanso. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.