Daniele Sanso: „Wir leben das Wolfsrudel“

Der FC Wolfenweiler-Schallstadt steht vor dem größten Triumph seiner 76-jährigen Vereinsgeschichte. Am Freitagabend genügt dem Landesliga-Männerteam ein Unentschieden gegen die bereits abgestiegene Reserve des Freiburger FC, um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Verbandsliga zu feiern. Daniele Sanso vom Trainerteam verspricht, dass die Mannschaft in den restlichen Saisonspielen alles in die Waagschale werfen wird.