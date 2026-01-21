Daniele Sanso übernimmt als Chefcoach beim FC Wolfenweiler/Schallstadt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der bisheriger Co-Trainer Daniele Sanso übernimmt in der Rückrunde die erste Mannschaft des FC Wolfenweiler/Schallstadt als Cheftrainer und bekommt bis Sommer mit Enrico Maffucci einen neuen Co-Trainer an seine Seite. Damit hat der Aufsteiger die Nachfolge von Aufstiegscoach Raphael Heitzler geklärt.
„Enrico und ich sind seit der Kindheit miteinander befreundet. Ein zentrales Thema unserer Freundschaft war schon immer der Fußball. Bereits in der Vergangenheit waren wir immer im regelmäßigen Austausch und freuen uns nun gemeinsam mit dem Team auf eine erfolgreiche Rückrunde in der Verbandsliga“, so Sanso.