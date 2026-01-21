Daniele Sanso übernimmt als Chefcoach beim FC Wolfenweiler/Schallstadt

Der bisheriger Co-Trainer Daniele Sanso übernimmt in der Rückrunde die erste Mannschaft des FC Wolfenweiler/Schallstadt als Cheftrainer und bekommt bis Sommer mit Enrico Maffucci einen neuen Co-Trainer an seine Seite. Damit hat der Aufsteiger die Nachfolge von Aufstiegscoach Raphael Heitzler geklärt.

„Enrico und ich sind seit der Kindheit miteinander befreundet. Ein zentrales Thema unserer Freundschaft war schon immer der Fußball. Bereits in der Vergangenheit waren wir immer im regelmäßigen Austausch und freuen uns nun gemeinsam mit dem Team auf eine erfolgreiche Rückrunde in der Verbandsliga“, so Sanso.