Daniele Sanso, FC Wolfenweiler-Schallstadt, mag es, wenn geträumt wird

Erfolgreich mit den „Wölfen“: Daniele Sanso – Foto: Daniel Thoma

Der FC Wolfenweiler-Schallstadt kann mit einem weiteren Jahr in der Fußball-Verbandsliga planen. Dieser entwachsen scheint der FC Teningen, der im Topspiel in Auggen den nächsten Sieg anpeilt.

Sa., 28.03.2026, 14:30 Uhr SV 08 Kuppenheim Kuppenheim SC Lahr SC Lahr 14:30 PUSH

Die 1:2-Heimniederlage gegen den SV Linx hat den SC Lahr im Titelrennen beträchtlich zurückgeworfen. Sieben Punkte beträgt nun der Rückstand des Tabellenzweiten auf den Spitzenreiter FC Teningen, der am Sonntag, 15 Uhr, beim Dritten, dem FC Auggen, antreten muss. Insgeheim hofft man an der Lahrer Dammenmühle, dass die von Rainer Hannig gecoachten Schwarz-Weißen endlich auch mal Federn lassen. Doch davon würde der SC Lahr allerdings nur profitieren, wenn am Samstag, 14.30 Uhr, das Auswärtsspiel in Kuppenheim gewonnen wird. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Acht Jahre ist es her, da entschied sich Daniele Sanso für einen ungewöhnlichen Schritt: Vom FC Waldkirch, mit dem er in der Verbandsliga und Landesliga kickte, wechselte er im besten Fußballalter zum A-Kreisligisten FC Wolfenweiler-Schallstadt. Der Gedanke dahinter: "Ich wollte mit Freunden zusammenspielen und habe schnell gemerkt, dass in Schallstadt etwas entstehen kann", sagt Sanso. Heute bezeichnet der 34-Jährige den FC Wolfenweiler-Schallstadt als " meinen Heimatverein", bei dem Daniele Sanso als Spieler und nun auch als Trainer gewachsen ist. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr FC Auggen Auggen FC Teningen Teningen 15:00 live PUSH

Will der aktuelle Tabellendritte noch ins Aufstiegsrennen eingreifen, dann braucht es am Sonntag, 15 Uhr, im Spitzenspiel gegen den FC Teningen dringend drei Punkte. Zuletzt hatte es nach dem vorzeitigen Abschied von Trainer Marco Schneider zum Bahlinger SC eine kleine Ergebnisdelle gegeben. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.