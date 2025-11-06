Daniele De Rossi übernimmt CFC Genua

CFC Genua war nach neun Spieltagen mit nur drei Punkten Schlusslicht der Serie A. Trainer Patrick Vieira, selbst Weltmeister von 1998, trat nach heftiger Kritik und nach dem letzten Heimspiel gegen US Cremonese zurück. Die Vereinsführung entschied sich angesichts der sportlichen Krise und einer drohenden Abstiegssaison zügig für Daniele De Rossi – einer der profiliertesten italienischen Fußballpersönlichkeiten. Über Interimstrainer Roberto Murgita und Domenico Criscito gelang zwar ein Sieg gegen Sassuolo, doch es herrschte Klarheit, dass ein erfahrener Cheftrainer gebraucht wird.

Daniele De Rossi ist mit 42 Jahren ein Ex-Weltmeister und war zuletzt als Cheftrainer bei AS Rom tätig. Nach seiner Freistellung 2024 war der ehemalige Mittelfeldspieler auf dem Trainermarkt verfügbar. Laut Verein übernimmt De Rossi das Team mit sofortiger Wirkung, über die genaue Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben. Es wird allerdings berichtet, dass der Vertrag zunächst bis zum Saisonende gehen und bei erfolgreichem Klassenerhalt verlängert werden könnte.