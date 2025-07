Daniela Kottmann hier neben Gulia Gwinn beim Spiel des FC Bayern München in Mietingen. – Foto: Yasmina Saimler

Daniela Kottmann: "Ich bin unglaublich dankbar für diese Chance" Die Schiedsrichterin geht ab der kommenden Saison in der Oberliga Baden Württemberg an den Start. Verlinkte Inhalte Fr.-LL Württemberg 2 OL Baden-Württemberg Altheim Daniela Kottmann

Die 28-jährige Daniela Kottmann aus der Schiedsrichtergruppe Ehingen hat mit ihrem Aufstieg in die Oberliga etwas bemerkenswertes geschafft. Damit dürfte sie auch eine der höchsteingestuften Schiedrichterinnen in der Region im Männerfußball sein. FuPa Württemberg sprach mit ihr über diese tolle Leistung und auch wie sie überhaupt dazu kam.

FuPa Württemberg: Nachdem du in der vergangenen Saison schon zwei Spiele als Test in der Oberliga Baden-Württemberg gepfiffenen hast, bist du nun fest in diese Liga aufgestiegen. Wie groß war die Freude bei dir, als du diese Nachricht erhalten hast?



Daniela Kottmann: Die Freude war riesig! In der höchsten Männerliga in Baden-Württemberg pfeifen zu dürfen, ist für mich etwas ganz Besonderes. Ich bin unglaublich dankbar für diese Chance und freue mich auf neue Stadien, anspruchsvolleren Fußball, neue Teams – und natürlich auch auf die Herausforderungen, die damit einhergehen. Ich hatte mir den Aufstieg fest für die vergangene Saison vorgenommen, weil ich ein sehr ehrgeiziger Mensch bin. Ich möchte zeigen, dass auch Frauen im Männerfußball alles erreichen können – und hoLe, dadurch ein Vorbild für andere zu sein. Als die Nachricht dann kam, war das natürlich ein riesiger Moment. Man spürt während der Saison schon, ob man gut dasteht – aber wenn es dann wirklich oLiziell wird, fällt eine enorme Last ab. Es ist einfach ein großartiges Gefühl, wenn sich harte Arbeit und Zeitaufwand am Ende auszahlen.





Du bist auch als Schiedsrichterin in der 2. Bundesliga der Frauen aktiv und hast dieses Jahr das Verbandspokalfinale der Frauen geleitet. Was sind denn deine nächsten Ziele?



Erstmal geht es jetzt darum, in der neuen Liga anzukommen und mich dort zu etablieren. Als „die Neue“ in einer Liga ist es erstmal wichtig, sich Vertrauen und Akzeptanz zu erarbeiten – sowohl bei den Mannschaften als auch bei den Beobachtern. Langfristig ist die Oberliga natürlich auch ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Frauen-Bundesliga, die für mich ein großes Ziel ist. Ich weiß, dass der Weg dahin viel Einsatz und Geduld braucht – aber ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Schritt für Schritt.





– Foto: Yuliia Perekopaiko/DFB







Leider hört man immer wieder, dass es Schiedsrichterinnen im Männerfußball nicht

einfach haben und sich einiges anhören müssen. Wie gehst du damit um?



Zum Glück habe ich persönlich bisher überwiegend gute Erfahrungen gemacht – und merke auch, dass die meisten Teams mittlerweile sehr oLen und respektvoll mit Schiedsrichterinnen umgehen. Aber natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen. Und ja, manchmal wird man als Frau auf dem Platz noch anders bewertet. Wenn ein Mann einen Fehler macht, ist eben „der Schiri schuld“. Wenn eine Frau einen Fehler macht, heißt es schnell: „War ja klar, ist halt ’ne Frau“. Damit umzugehen, lernt man mit der Zeit. Ich habe für mich gelernt, sachliche Kritik anzunehmen, aber mich nicht persönlich angreifen zu lassen. Ich weiß, was ich kann – und gehe selbstbewusst meinen Weg.





Gibt es für dich ein Vorbild bei den Schiedsrichterinnen?



Ein konkretes Vorbild habe ich nicht. Ich glaube, es ist wichtig, seinen eigenen Stil zu finden und authentisch zu bleiben. Aber natürlich beobachte ich viele Kolleg:innen und nehme mir gezielt Dinge mit, die mir gefallen oder mich inspirieren. Man lernt von jedem Spiel, von jeder Persönlichkeit auf dem Platz.





Woher kommt deine Begeisterung für den Fußball – und warum gerade als Schiedsrichterin?



Ich bin in einer fußballverrückten Familie groß geworden. Meine Eltern waren lange Jugendtrainer, meine Schwester und ich haben selbst gespielt, und am Wochenende drehte sich bei uns einfach alles um Fußball. Dass ich dann mit 13 Schiedsrichterin geworden bin, war eigentlich eher Zufall – oder besser gesagt: die Idee meines Papas. Ich wollte mir mein erstes Taschengeld verdienen, bei uns im Verein gab es zu wenige Schiris – also habe ich’s einfach ausprobiert. Anfangs war es mehr Pflicht als Leidenschaft, aber mit der Zeit bin ich da reingewachsen. Ich durfte früh Verantwortung übernehmen, wurde gefördert und habe immer mehr Freude an der Rolle gefunden. 2020 habe ich mich dann bewusst dafür entschieden, das aktive Fußballspielen aufzugeben und mich voll auf die Schiedsrichterei zu konzentrieren. Das war genau die richtige Entscheidung – ich liebe das, was ich tue. Und ich bin auch heute noch eng verbunden mit meinem Heimatverein, der SG Altheim. Dort liegen meine Wurzeln – und ich bin stolz, dass wir als Familie damals die Vision hatten, wieder eine Frauenmannschaft ins Leben zu rufen. Dass diese Mannschaft heute in der Verbandsliga spielt, macht mich richtig glücklich.





Dein Traum war mit 9 Jahren, Fußballprofi zu werden – doch eine schwere Krankheit hat dich damals vor ganz andere Herausforderungen gestellt. Wie denkst du heute über diese Zeit?



Diese Zeit hat mich geprägt – aber auch stärker gemacht. Ich habe früh gelernt, mit Rückschlägen umzugehen, für Dinge zu kämpfen und nicht aufzugeben. Dass ich heute völlig gesund bin und mein Körper mir all das ermöglicht – das weiß ich sehr zu schätzen. Es ist für mich nicht selbstverständlich.Ich glaube, solche Erlebnisse machen einen nicht nur resilienter, sondern auch dankbarer. Und sie erinnern mich immer wieder daran, warum ich das alles mache. Wenn ich heute zurückblicke, dann nicht mit Wut oder Bedauern – sondern mit Stolz. Und mit dem Wunsch, irgendwann auch anderen Mut zu machen.