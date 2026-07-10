Daniel Zeller beendet sein Traineramt bei Hellas Schierstein II

Bei Hellas Schierstein II endet eine prägende Trainerzeit: Daniel Zeller hat entschieden, sein Amt als Trainer niederzulegen und sich künftig wieder voll und ganz auf seine Familie zu konzentrieren. Die Entscheidung sei ihm alles andere als leicht gefallen, sei nach reiflicher Überlegung jedoch bewusst getroffen worden.

Mit seinem Abschied verbindet der bisherige Trainer aber nicht nur Wehmut, sondern auch große Dankbarkeit. In seiner Zeit bei Hellas habe er viele intensive Momente erlebt, Menschen kennengelernt und den Verein mit voller Überzeugung vertreten. Umso wichtiger sei es ihm gewesen, sich mit ehrlichen und wertschätzenden Worten zu verabschieden.

„Ich beende mein Traineramt aus persönlichen und familiären Gründen. Meine Familie musste in letzter Zeit sehr oft zurückstecken, und für mich war klar, dass ich den Fokus wieder auf das richten muss, was im Leben am wichtigsten ist“, erklärt Zeller.

„Ich wünsche dem Verein, der Mannschaft und allen Beteiligten von Herzen nur das Beste. Ich hoffe, dass Hellas sportlich erfolgreich weitergeht“, so Zeller.

Ein ganz besonderer Dank gilt für ihn dabei dem 1. Vorsitzenden Kyriakos Tsakas, der ihn in seiner Zeit als Trainer stets unterstützt und ihm den Rücken gestärkt habe.

„Kyriakos steht nur ungern im Mittelpunkt, aber genau deshalb ist es mir wichtig, ihn an dieser Stelle ausdrücklich zu erwähnen. Danke für deine Unterstützung, deine Rückendeckung und dafür, dass du in vielen Momenten an meiner Seite gestanden hast. Das weiß ich sehr zu schätzen“, betont Zeller.

Mit dem Rückzug endet für Daniel Zeller ein intensives Kapitel bei Hellas Schierstein – eines, das von Leidenschaft, Verantwortung und Einsatz geprägt war. Nun richtet sich sein Blick wieder bewusst auf das Private und auf die Menschen, die für ihn an erster Stelle stehen: seine Familie.