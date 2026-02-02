Daniel Williams schließt sich ab sofort dem SC Freiburg II an

Der 18-jährige Engländer wechselte im Sommer 2023 aus der Jugend von Hennef 05 in die U17 des 1. FC Köln. Mit der U19 der Kölner feierte der 1,94 Meter große Abwehrspieler im Jahr 2025 die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft. Zur aktuellen Saison schloss sich Williams im Sommer dem SSV Ulm an, für den er in der DFB-Nachwuchsliga in allen zwölf Partien als Kapitän über die volle Spielzeit auf dem Platz stand. Dabei steuerte er ein Tor sowie zwei Vorlagen bei.