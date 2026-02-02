Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Daniel Williams schließt sich ab sofort dem SC Freiburg II an
Innenverteidiger Daniel Williams schließt sich ab sofort der zweiten Mannschaft des SC Freiburg an.
Der 18-jährige Engländer wechselte im Sommer 2023 aus der Jugend von Hennef 05 in die U17 des 1. FC Köln. Mit der U19 der Kölner feierte der 1,94 Meter große Abwehrspieler im Jahr 2025 die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft. Zur aktuellen Saison schloss sich Williams im Sommer dem SSV Ulm an, für den er in der DFB-Nachwuchsliga in allen zwölf Partien als Kapitän über die volle Spielzeit auf dem Platz stand. Dabei steuerte er ein Tor sowie zwei Vorlagen bei.