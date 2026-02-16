Daniel Wellmann trifft zweimal an der ZDF-Torwand Er liefert sich ein seltenes Duell mit HSV-Profi Nicolai Remberg, in dem ingesamt 6 Treffer fielen von Matthias Kloos · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Daniel Wellmann (links im Bild) mit Nicolai Remberg – Foto: privat

Der Auftritt im Aktuellen Sportstudio war für Daniel Wellmann mehr als nur ein kurzer Fernsehbesuch. Nachdem der Hamburger Trainer Merlin Polzin kurzfristig krankheitsbedingt ausfiel, trat der 35-jährige Co-Trainer des FC Wangen an der berühmten Torwand gegen HSV-Profi Nicolai Remberg an. Am Ende fielen sechs Treffer – laut Moderator Sven Voss ein seltenes Ereignis. Für Wellmann blieb vor allem die Erinnerung an einen besonderen Abend.

„Es war ein spannender Abend und ein einmaliges Erlebnis.“ Schon der Empfang im Studio hinterließ Eindruck. „Wir wurden vom ZDF super aufgenommen und verpflegt. Vor der Sendung kamen auch Sven Voss und Nicolai Remberg und es wurde locker geredet. Da ist schon etwas von der Spannung abgefallen“, so Daniel Wellmann. Die Abläufe hinter den Kulissen beschreibt Wellmann als ebenso faszinierend wie das eigentliche Duell. „Ich durfte mich dann noch warm schießen und dann saßen wir im Publikum, was auch sehr interessant war. Bevor ich dann auch auf die Bühne bin war der Puls schon höher, ich konnte aber dann mit Nicolai noch ein bisschen quatschen bevor es losging, da ging er auch schnell wieder runter.“ Der defensive Mittelfeldspieler Nicolai Remberg (25) wechselte zu Beginn dieser Saison von Holstein Kiel zum Hamburger SV und kam in dieser Spielzeit schon 20 mal zum Einsatz.

Starker Beginn an der Torwand Sportlich erwischte Wellmann einen perfekten Start. „Beim Schießen selber habe ich mich gefreut dass der erste gleich rein ist bei mir, da war dann direkt die Sorge verflogen, nicht zu treffen. Nach dem zweiten Treffer und der Führung zur Halbzeit war ich sehr optimistisch.“ Doch Remberg konterte eindrucksvoll. Der HSV-Mittelfeldspieler traf oben links alle drei Versuche – ein Kunststück, das selbst an der traditionsreichen Torwand Seltenheitswert hat. Wellmann beschreibt den Moment wie folgt: „Nicolai hat dem ganzen dann aber mit seinen drei oben links auch schnell wieder die Luft rausgelassen, da war der Drops gelutscht.“