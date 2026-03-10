Daniel Weber wird Sportlicher Leiter bei Borussia-Frauen

Daniel Weber wird Sportlicher Leiter der Frauen- und Mädchenabteilung von Borussia Mönchengladbach. Der 52-Jährige ergänzt damit das Team um Koordinatorin Tanja Schäfer.
„Mit der Verpflichtung von Daniel Weber als Sportlicher Leiter gehen wir einen weiteren Schritt auf dem Weg der Professionalisierung unserer Frauen- und Mädchenabteilung“, sagt Mirko Sandmöller, Direktor Nachwuchsleistungszentrum und Frauen. „Daniel bringt viel Erfahrung und Branchenwissen sowie ein umfangreiches Netzwerk mit. Durch ihn als weiteren hauptamtlichen Mitarbeiter schärfen und stärken wir die Strukturen in der Abteilung zusätzlich.“
Nach einigen Jahren als Trainer beim VfR Garching, der er aus der Bezirksliga in die Regionalliga führte, wurde Weber 2021 Nachwuchskoordinator beim FC Bayern München und stand zeitweise auch als Trainer der männlichen U16 an der Seitenlinie. Zur Saison 2023/24 wechselte er zum 1. FC Köln – und in den Frauenfußball. Rund eineinhalb Jahre coachte er die FC-Frauen in der Bundesliga.
„Die Gespräche mit Daniel waren von Anfang an sehr zielführend und wir freuen uns, dass wir ihn für diese neue Aufgabe bei uns gewinnen konnten. Wir sind davon überzeugt, dass es uns als Team gelingen wird, die sportliche Zukunft erfolgreich zu gestalten“, sagt Tanja Schäfer, Koordinatorin der Frauen- und Mädchenabteilung.
„Ich freue mich sehr auf die Aufgabe, dabei zu helfen, den Frauen- und Mädchenfußball bei Borussia weiterzuentwickeln und gemeinsam klare sportliche Strukturen zu schaffen sowie ambitionierte Ziele zu verfolgen“, sagt Weber. „In der aktuellen Situation werde ich all meine Erfahrung einbringen, um den Bereich nachhaltig zu stärken und die nächsten Schritte konsequent zu gestalten. Die Vertragsverlängerung mit Jonas Spengler ist dabei ein wichtiges Signal für Kontinuität und Stabilität auf der Trainerposition“, führt er fort.