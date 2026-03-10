Daniel Weber wird Sportlicher Leiter bei Borussia-Frauen

Daniel Weber steigt in die Frauenabteilung von Borussia Mönchengladbach ein. – Foto: Peter Wagner

„Mit der Verpflichtung von Daniel Weber als Sportlicher Leiter gehen wir einen weiteren Schritt auf dem Weg der Professionalisierung unserer Frauen- und Mädchenabteilung“, sagt Mirko Sandmöller, Direktor Nachwuchsleistungszentrum und Frauen. „Daniel bringt viel Erfahrung und Branchenwissen sowie ein umfangreiches Netzwerk mit. Durch ihn als weiteren hauptamtlichen Mitarbeiter schärfen und stärken wir die Strukturen in der Abteilung zusätzlich.“

Von Garching zum FC Bayern

Nach einigen Jahren als Trainer beim VfR Garching, der er aus der Bezirksliga in die Regionalliga führte, wurde Weber 2021 Nachwuchskoordinator beim FC Bayern München und stand zeitweise auch als Trainer der männlichen U16 an der Seitenlinie. Zur Saison 2023/24 wechselte er zum 1. FC Köln – und in den Frauenfußball. Rund eineinhalb Jahre coachte er die FC-Frauen in der Bundesliga.