Daniel Weber: "Müssen uns für Talente weiterentwickeln"

Gladbachs Frauen im Fokus. – Foto: Markus Verwimp

Seit einigen Monaten ist Daniel Weber Sportlicher Leiter der Borussia-Frauen. Im Interview spricht der 53-Jährige über seinen Weg vom FC Bayern München an den Niederrhein, warum er den Frauenfußball als Wachstumsmarkt sieht - und darüber, welche Rolle Borussia Mönchengladbach dabei spielen kann.

Herr Weber, starten wir mit einer etwas platten Frage: Mussten Sie sich schon dafür rechtfertigen, dass Sie eine Vergangenheit beim 1. FC Köln haben? Daniel Weber (lacht) Am Anfang, als ich durch die verschiedenen Abteilungen gegangen bin und vorgestellt wurde, war das schon hier und da ein Thema. Aber ich bin ja kein glühender Köln-Fan - auch wenn ich dort Trainer war und in der Jugend gespielt habe.

Sie waren zunächst Trainer, anschließend Nachwuchskoordinator beim FC Bayern München, danach wieder Trainer der Frauen des 1. FC Köln und sind nun erneut in einer übergeordneten Rolle tätig. War das ein bewusster Schritt? Weber Nicht unbedingt. Grundsätzlich hätte ich mir auch vorstellen können, noch weiter als Trainer in der Frauen-Bundesliga zu arbeiten. Allerdings wurden die Regularien bezüglich der benötigten Trainerlizenz geändert: Seit der vorletzten Saison wird die Pro-Lizenz vorausgesetzt (Weber hat die A-Lizenz, Anm. d. Red.). In den ersten Lehrgang dafür bin ich jedoch nicht hineingekommen, weil zu viele Trainer aus dem Frauenfußball diesen Schritt gehen mussten. Solange ich noch als Trainer in Köln tätig war, hatte ich mit meiner Lizenz Bestandsschutz. Als der Job wegfiel, hatte ich keine Chance mehr auf einen neuen Trainerposten in der Frauen-Bundesliga.

Das brachte Mönchengladbach auf den Plan?

Weber Ich habe mir die Frage gestellt: Möchte ich wieder in ein NLZ oder gehe ich einer anderen Trainertätigkeit nach - vielleicht wieder in eine Männer-Regionalliga? Irgendwann kam die Anfrage aus Gladbach, und ich habe mich damit auseinandergesetzt, ob ich erneut eine übergeordnete Position übernehmen möchte. Dabei haben viele Überlegungen eine Rolle gespielt. Die Aufgabe, zusammen mit Tanja Schäfer (Koordinatorin der Frauen- und Mädchenabteilung, Anm. d. Red.) im Verein etwas aufzubauen, hat mich aber von Anfang an gereizt.

Weber arbeitete schon früh mit späteren Top-Torhüterinnen

Wie sind Sie vom FC Bayern München zum Trainer der Frauen des 1. FC Köln geworden?

Weber Während meines Studiums, also vor etwa 25 Jahren, hatte ich eine Stelle als Torwarttrainer im Nachwuchsleistungszentrum sowie bei den Frauen des FC Bayern. Ich habe beispielsweise Torhüterinnen wie Nadine Angerer und Katrin Lehmann trainiert. Als wir 2023 zurück ins Rheinland, in unsere Heimat, gezogen sind, habe ich mich unter anderem in Köln umgehört. Irgendwann wurde ich gefragt, ob ich mir auch vorstellen könnte, im Frauenfußball zu arbeiten. Den Kölner Geschäftsführer Christian Keller kannte ich noch aus Regensburg, wo er mich einst als Co-Trainer angefragt hat. So stand ich plötzlich auf der Kandidatenliste und setzte mich durch.

Sie trainierten Köln von Juli 2023 bis November 2024. War im Anschluss für Sie klar, dass Sie im Frauenfußball bleiben möchten?

Weber Grundsätzlich war ich offen für vieles. Aber die folgenden Anfragen kamen überwiegend aus dem Frauenfußball.

Borussia hat im Sommer für ihre Verhältnisse bemerkenswerte Spielerinnen verpflichtet - mit Erstligaerfahrung und von weiter weg. Ein Sinneswandel? Beschäftigt Borussia nun Spielerinnen, die vollständig vom Fußball leben können?

Weber Als Vollprofis würde ich sie bezeichnen, wenn sie zu 100 Prozent vom Fußball leben könnten. Das ist bei uns allerdings nicht der Fall. Es ist kein Sinneswandel. Wir haben in den vergangenen Jahren auch schon Paula Klensmann aus Wolfsburg geholt. Yvonne Zielinski kommt aus Gladbach selbst - das war der naheliegende Schritt -, ist aber ebenfalls eine langjährige Bundesligaspielerin. Kristina Bartsch könnte mit ihrem Talent ohne Weiteres auch in der Bundesliga oder bei einem bisherigen Topklub der 2. Bundesliga spielen.

Borussia will junge Spielerinnen mit Erfahrung stützen

Trotzdem ist die Fülle an Spielerinnen mit diesem Profil neu für Borussias Frauenabteilung.

Weber Wir sprechen intern viel darüber, was der Verein vorhat und worin meine Aufgaben bestehen. Im Zuge dessen haben wir auch analysiert, was unser Kader braucht, der in der zurückliegenden Saison in einigen Spielen im Schnitt 19,7 Jahre alt war, um sich weiterzuentwickeln. Diese jungen Spielerinnen benötigen hin und wieder eine Stütze, um ihr Niveau voll ausschöpfen zu können - ohne dass uns vorher andere Vereine diese Toptalente wegschnappen. Denn mit zum Beispiel Miriam Arici und Maresa Arici, Mia Giesen und Fiona Itgenshorst haben wir genügend top talentierte Spielerinnen, auf die bereits alle schauen. Jedes Team braucht aber auch Anker und eine Achse, an der junge Spielerinnen sich orientieren und wachsen können. Wenn wir unsere Talente nicht verlieren, sondern halten wollen, müssen wir uns ebenfalls weiterentwickeln - sonst verlieren wir zu schnell unsere DNA.

Mit welchen Argumenten und Perspektiven haben Sie diese Spielerinnen nach Mönchengladbach geholt? Denn in der vergangenen Saison wäre das Team beinahe in die Regionalliga abgestiegen.

Weber In erster Linie gehen wir sehr ehrlich mit den Spielerinnen um. Wir haben ihnen von Anfang an gesagt, dass wir nicht versprechen können, dass der Weg hier immer nur steil bergauf geht. Wir haben im Verein aber Menschen, die hinter uns und der Entwicklung des Frauenfußballs stehen. Gleichzeitig wollen wir uns im Bereich Spielerinnenbetreuung deutlich weiterentwickeln und hier bewusst Maßstäbe setzen. Dazu gehört für uns, die Spielerinnen nicht nur auf dem Platz zu unterstützen, sondern auch bei persönlichen und organisatorischen Themen. Ob bei der Wohnungssuche, beim Umzug oder bei organisatorischen Fragen. Gerade in diesem Bereich können wir uns unabhängig von Trainingszeiten und Infrastruktur von anderen Vereinen absetzen.

Gab es auch Spielerinnen, denen man das hier gezeigt hat und die sich damit nicht identifizieren konnten?

Weber Natürlich. Aber die Quote der Spielerinnen, die sich für uns entschieden haben, war sehr gut - sonst wären wir zum 29. Juni mit der Kaderplanung nicht fertig gewesen.

Weber spricht über neue Strukturen

Bei Ihrer Verpflichtung wurde oft von Strukturen gesprochen, die sich entwickeln sollen. Was ist inzwischen bereits erreicht worden?

Weber Mein erster Auftrag war, unseren Cheftrainer Jonas Spengler bestmöglich dabei zu unterstützen, mit der Mannschaft die Liga zu halten - als Gesprächspartner auf Augenhöhe. Der zweite Schritt war, herauszufinden, wer in der Abteilung in welcher Rolle am wichtigsten sein kann. Mareike Visser zum Beispiel ist zwar als Trainerin mit der zweiten Mannschaft aus der Regionalliga abgestiegen, nun aber als zusätzliche Co-Trainerin zum Zweitligateam gestoßen - eine neue Stelle, die wir geschaffen haben. Es war Jonas' Wunsch, einen weiblichen Part im Trainerteam zu haben - das fand ich sehr gut. Bei all dem geht es darum, unsere Struktur nach unten auszubauen, um eine einheitliche Ausbildungsidee und gemeinsame DNA weiterzuentwickeln. Unser Jugendkoordinator Armin Cemalovic ist ein wichtiger Bestandteil, um dies auch in unseren Nachwuchsbereich zu übertragen und dort nachhaltig zu verankern.

Gibt es auch Strukturen innerhalb des Vereins, die für den Frauenbereich angeschoben wurden?

Weber Intern diskutieren wir über viele Themen. Bei Themen, die zum Beispiel die Infrastruktur betreffen, müssen wir natürlich immer auch die Kosten im Auge behalten. Was wir zeitnah umsetzen wollen, ist, auch den Nachwuchsbereich weiterzuentwickeln - in der Ausbildung, aber auch infrastrukturell, zum Beispiel durch die Sicherstellung einer medizinischen Betreuung. Außerdem planen wir, einen Athletikbereich am Haus Lütz zu schaffen und Physiotherapeuten anzustellen.

Es gibt bei Borussia einen Fünfjahresplan - was sind die nächsten Schritte?

Weber In dieser Spielzeit wollen wir zu keiner Zeit in Abstiegsnot geraten. Nennen wir es eine Konsolidierungssaison. Jonas hat die Mannschaft in der Liga etabliert und leistet hervorragende Arbeit. Für mich ist entscheidend: Wenn die Gruppe perfekt zusammenpasst, kommt auch der Erfolg. Mit den zuvor angesprochenen Themen, die wir angehen wollen, werden wir ein paar weitere Schritte nach vorn machen, um das Team weiter zu stärken.

Weber sieht Frauenfußball als Wachstumsmarkt

Der Frauenfußball befindet sich derzeit in einem Umbruch - mit all den Lizenzvereinen, die ihre Frauenabteilungen zunehmend professionalisieren und in die 1. Bundesliga geführt haben oder noch führen werden. Wo sehen Sie Borussia in dieser Entwicklung?

Weber Ich korrigiere: Der Frauenfußball ist bereits neu sortiert. Entscheidend ist dabei die Abspaltung - der DFB gibt die erste Liga an die Vereine (Frauen-Bundesliga FBL e. V., der Zusammenschluss der Erstligisten zu einem Ligaverband, Anm. d. Red.) ab. Die meisten Vereine haben erkannt, dass der Frauenfußball ein großer Wachstumsmarkt ist. Bei den Männern ist vieles ausgereizt: Sponsoring, Ticketing. Die Frage ist: Wie interessant bist du als Klub? In welchen Tabellenregionen spielst du? Champions League, Europa League, Abstiegskampf? Die Vereine mit großen Traditionswappen - zu denen auch Borussia gehört - haben noch viele ungenutzte Potenziale. Das ist das Spannende: Da ist noch viel Luft nach oben im Frauenfußball.