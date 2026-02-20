Daniel Waldhaus verstärkt das Trainerteam von Germania Walsrode

– Foto: Andreas Hannig

Das Trainerteam wird erweitert: Daniel Waldhaus unterstützt ab sofort Jesco Rohde an der Seitenlinie. Der 39-Jährige war zuletzt als Trainer bei der FG Fulde/Stellichte tätig und bringt umfangreiche Erfahrung sowie großes Engagement mit.

Waldhaus stieg 24/25 mit Fulde/Stellichte in die Kreisliga auf und konnte in der Hinrunde starke 16 Punkte als Aufsteiger holen, die gleichbedeutend mit einem Platz im Mittelfeld der Tabelle sind.

Seinen ersten Kontakt mit der Mannschaft hatte Waldhaus bereits bei der gestrigen Einheit im Vitadrom der Soltau Therme. Dort lernte er das Team kennen und verschaffte sich einen ersten Eindruck.