Daniel Vehring: „...eine gute Truppe, die uns alles abverlangen wird"

SF-Trainer Daniel Vehring warnt davor, den Gegner zu unterschätzen:

„Wir freuen uns natürlich auch auf das Heimspiel gegen Veldhausen. Wir wissen um die Stärke. Veldhausen ist kein typischer Aufsteiger, auch wenn sie jetzt vielleicht weniger Punkte geholt haben, als sie sich selbst vorgenommen oder erwartet haben. Sie waren ein bisschen unglücklich, haben aber immer starke Auftritte gezeigt. Auch zu Hause gegen Schüttorf sind sie im Pokal weitergekommen. Sie haben sehr, sehr gute Spieler, eine gute Truppe, die uns alles abverlangen wird. Wir freuen uns auf das Heimspiel und wollen das natürlich auch gewinnen.“

Allerdings blickt Vehring auch auf die eigenen personellen Sorgen:

„Wir müssen natürlich erstmal schauen, wer uns am Sonntag zur Verfügung steht. Wir haben nur einen kleinen Kader in der englischen Woche und da leider die ein oder andere Problemstelle. Aber wir wollen natürlich den Schwung mitnehmen und so viele Punkte wie möglich sammeln in der Phase, in der wir gerade drin sind. Wir haben letztes Jahr gesehen, wie schwer es in der Liga ist, Punkte zu sammeln. Deshalb sind wir froh, dass wir jetzt gut gestartet sind und wollen das Heimspiel gegen Veldhausen erfolgreich bestreiten.“

Besonderen Respekt hat Schwefingen vor der Offensivabteilung des Gegners:

„Natürlich müssen wir auf die offensiven Qualitäten achten. Mit Henk Legtenborg haben sie einen super Spieler, der viel lenkt. Da sind wir auf jeden Fall gewarnt. Es wird auf jeden Fall ein schönes Spiel, aber wir haben Respekt vor dem Gegner. Wir wollen unsere Stärken ausspielen und idealerweise die drei Punkte in Schwefingen behalten.“

Anpfiff ist dann am Sonntag um 15 Uhr in Schwefingen.