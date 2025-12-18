Daniel Trenkle und Manuel Dick beiben Trainer in Simonswald

Cheftrainer Daniel Trenkle und der spielende Co-Trainer Manuel Dick bleiben der SGSO erhalten und trainieren die erste Mannschaft der Simonswälder auch in der Saison 2026/27. Dazu der sportliche Leiter Robert Schäfer: „Wir sind äußerst zufrieden mit der Arbeit unserer Trainer. Die beiden sorgen für frischen Wind und setzen neue Ideen um. Das passt sehr gut zu unserer Mannschaft, die zum Großteil noch sehr jung und entwicklungsfähig ist. Wir haben noch Luft nach oben und sind überzeugt, dass sie die Entwicklung des Teams voranbringen.



Daniel und Manuel sehen das genauso, weshalb wir uns auch schnell einig geworden sind. Wir freuen uns sehr über ihre Zusage und auf die weitere Zusammenarbeit.“