Daniel Trenkle: "Soll man sich freuen oder enttäuscht sein?"

Eine intensive Partie, viele Tore, aber keinen Sieger bekamen die Zuschauer beim Verfolgerduell zwischen SG Simonswald/Obersimonswald und Rot-Weiss Glottertal zu sehen, – Foto: Achim Keller

Während Tabellenführer SG Prechtal/Oberprechtal das Topduell gegen den ersten Verfolger FC Denzlingen II knapp gewinnt, hält SV Rot-Weiss Glottertal dank der torreichen Punkteteilung in Obersimonswald (4:4) den Kontakt. Im Abstiegskampf glückt dem SV Endingen ein wertvoller Sieg gegen die SG Ihringen/Wasenweiler.

Daniel Trenkle, der Spielertrainer der SG Simonswald/Obersimonswald, wusste nicht so recht, wie er das 4:4 gegen den Tabellendritten SV Rot-Weiss Glottertal einordnen sollte: „Man weiß nicht, ob man sich freuen oder enttäuscht sein soll“, erklärte er nach der wechselhaften Partie ehrlich. Anfangs kontrollierten die Gäste die Begegnung und gingen verdient in Führung. Allmählich fand aber auch die SG ins Spiel und drehte das Resultat zum 3:1. Weiterlesen: Daniel Trenkle (SG Simonswald): "Man weiß nicht, ob man sich freuen oder enttäuscht sein soll" (BZ-plus)

Tabellenführer SG Prechtal/Oberprechtal ließ sich im Spitzenspiel gegen den Zweiten FC Denzlingen II die Mehrbelastung nicht anmerken. „Wir haben das Bezirkspokalspiel vom Donnerstag schnell abgeschüttelt“, kleidete es Trainer Martin Schill in Worte. Als entscheidendes Signal, gar als die „Initialzündung“ zum späteren 3:2-Heimsieg wertete der Coach die Parade von Keeper Marvin Vogt. Weiterlesen: Daniel Trenkle (SG Simonswald): "Man weiß nicht, ob man sich freuen oder enttäuscht sein soll" (BZ-plus)

Florian Metzinger: „Der erste Schritt von ganz vielen“

Das Trainerteam des SV Endingen stellte fest, dass es sein Team sehr gut auf die SG Ihringen/Wasenweiler eingestellt hatte. „Wir haben rasch ins Spiel gefunden und haben uns über viel Ballbesitz die nötige Sicherheit geholt“, sagte Spielertrainer Florian Metzinger. Weiterlesen: Daniel Trenkle (SG Simonswald): "Man weiß nicht, ob man sich freuen oder enttäuscht sein soll" (BZ-plus)

Michele Borrozzino: „Es wird noch ein langes Rennen“

Die Talente des Freiburger FC II haben einen Rückschlag erlitten: Der SV RW Ballrechten-Dottingen entführte einen Dreier (3:1) aus dem Dietenbach-Sportpark. Gästetrainer Michele Borrozzino hatte eine „relativ ausgeglichene“ Partie gesehen. „Letztlich gab die Effektivität den Ausschlag.“ Weiterlesen: Daniel Trenkle (SG Simonswald): "Man weiß nicht, ob man sich freuen oder enttäuscht sein soll" (BZ-plus)

"Brutale" Chancenverwertung des FV Herbolzheim

„Wir haben unsere Chancen brutal gut ausgenutzt“, fasste Jan Brunner vom FV Herbolzheim die erste Halbzeit beim FC Freiburg-St. Georgen zusammen. Der 0:4-Pausenstand bestätigte die Aussage des Trainers, der aber auch einräumte, dass durchaus eine Elfmeterentscheidung gegen sein Team hätte fallen können. Weiterlesen: Daniel Trenkle (SG Simonswald): "Man weiß nicht, ob man sich freuen oder enttäuscht sein soll" (BZ-plus)

Abnutzungskampf in Köndringen

Die Partie zwischen dem TV Köndringen und Aufsteiger SpVgg. Buchenbach (3:3) war von Fehlern geprägt. „Es war über weite Strecken ein Abnutzungskampf – nicht schön anzusehen“, erklärte TVK-Spielertrainer Karsten Kranzer. Weiterlesen: Daniel Trenkle (SG Simonswald): "Man weiß nicht, ob man sich freuen oder enttäuscht sein soll" (BZ-plus)