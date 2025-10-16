Daniel Trenkle: "Die Energie und Aggressivität zeichnen uns aus"

Daniel Trenkle, der Spielertrainer der SG Simonswald/Obersimonswald, tippt die Ergebnisse des achten Fußball-Bezirksliga-Spieltags. Seine Elf trifft im Topspiel auf die SF Oberried. Zum kompletten Interview und den Tipps (BZ-Plus).
Am Sonntag empfängt die SG Simonswald/Obersimonswald den direkten Tabellennachbarn aus Oberried zum Topspiel. Daniel Trenkle, seit dieser Saison Cheftrainer der SG, erwartet einen spielstarken Gegner. Im Fupa-Bezirksligatipp gibt er seine Einschätzungen zum achten Spieltag ab.
BZ: Herr Trenkle, am Sonntag steht das Verfolgerduell gegen die SF Oberried an. Wie ist Ihre Sicht auf den Gegner? Was für ein Spiel erwarten Sie?
Oberried habe ich aufgrund der Abschlusstabelle der Vorsaison schon zu den Top fünf der Liga gerechnet, und die Mannschaft hat das bestätigt. Deshalb erwarte ich einen gefährlichen Gegner, unangenehm zu bespielen, eine sehr spielstarke Mannschaft. Ich denke, es wird ein 50:50-Spiel, das wir aber auf eigenem Platz natürlich gewinnen wollen.