Daniel Trenkle: "Die Energie und Aggressivität zeichnen uns aus"

Daniel Trenkle, der Spielertrainer der SG Simonswald/Obersimonswald, tippt die Ergebnisse des achten Fußball-Bezirksliga-Spieltags. Seine Elf trifft im Topspiel auf die SF Oberried. Zum kompletten Interview und den Tipps (BZ-Plus).

Am Sonntag empfängt die SG Simonswald/Obersimonswald den direkten Tabellennachbarn aus Oberried zum Topspiel. Daniel Trenkle, seit dieser Saison Cheftrainer der SG, erwartet einen spielstarken Gegner. Im Fupa-Bezirksligatipp gibt er seine Einschätzungen zum achten Spieltag ab.

BZ: Herr Trenkle, am Sonntag steht das Verfolgerduell gegen die SF Oberried an. Wie ist Ihre Sicht auf den Gegner? Was für ein Spiel erwarten Sie?