Daniel Tarone im Mittelpunkt: "Den FC Dietikon wieder sexy machen"

Sind immer die Schiris schuld, wenn der FC Dietikon verliert? Daniel Tarone verrät's im Podcast.

In der 15. Folge unseres Podcasts "IM MITTELPUNKT" ist Daniel Tarone zu Gast. Der ehemalige Profi-Fussballer und heutige Coach des FC Dietikon verrät, von welchem Trainer er selbst am meisten profitiert hat, wieso er seinen Sohn Raoul zum FCD geholt hat und wie sein Verhältnis zum umtriebigen Präsidenten Claudio Lorenzet ist.

Der frühere Mittelfeldspieler absolvierte über 300 Spiele in der Super League – unter anderem für den FC Zürich, den FC Aarau und den FC Schaffhausen. Nach seiner Aktivkarriere war Tarone Assistenztrainer beim FC St. Gallen und Cheftrainer beim bayrischen Bezirksligisten SV Gutenstetten-Steinachgrund.

Seit fünf Jahren steht er beim FC Dietikon an der Seitenlinie. Unter Tarones Leitung stieg der Club von der interregionalen 2. Liga in die 1. Liga auf und etablierte sich dort. Im Podcast spricht der 50-Jährige über die Saisonziele in der Erstliga-Gruppe 3 und verrät, ob wirklich meistens die Schiedsrichter an den Niederlagen seiner Mannschaft Schuld sind.