Daniel Stumpp Doppel-Held in Holzschwang, Hüttisheim klopft oben an



Der TSV Kettershausen-Bebenhausen kam im Duell zweier Tabellennachbarn nicht über ein 1:1 hinaus, obwohl Alexander Seidel seine Mannschaft in der 21. Minute in Führung brachte. Laurin Schmidt glich in der 69. Minute per Foulelfmeter für den SV Jungingen aus, der damit einen wichtigen Auswärtspunkt im Kampf gegen den Abstieg holt. Beide Teams stehen nun bei 13 Zählern und bleiben tief im Tabellenkeller verankert. Die Partie war von viel Einsatz geprägt, ohne dass eines der Teams klare Vorteile erzwingen konnte.



Der SV Eggingen meldete sich mit einem 2:0-Heimerfolg gegen den FC Burlafingen zurück und rückte damit auf 20 Punkte heran. Marco Brumeisl (29.) und Tim Hehnle (31.) sorgten früh für klare Verhältnisse, was Eggingen half, die Begegnung souverän zu kontrollieren. Burlafingen bleibt mit nur zehn Punkten im Tabellenkeller gefangen und konnte trotz kämpferischer Bemühungen offensiv kaum Akzente setzen. Eggingen stabilisiert sich dagegen im Tabellenmittelfeld.



Im Spitzenspiel setzte sich der SV Westerheim dank eines konzentrierten Auftritts verdient mit 2:1 gegen die TSG Ehingen durch. Stephan Sonnentag brachte die Hausherren in der 13. Minute in Führung, Leo Wahl erhöhte in der 59. Minute – Ehingen kam erst spät durch Leo Papak (90.) heran. Westerheim behauptet damit Platz zwei und bleibt auf Augenhöhe mit der Spitze, während Ehingen als Tabellenelfter weiter Richtung gefährliche Zone rutscht. Der Sieg war verdient, weil Westerheim die klareren Spielanteile hatte.



SW Donau gelang ein bemerkenswerter 2:1-Sieg gegen das Spitzenteam SC Türkgücü Ulm, das durch Miguel Angelo Malheiro Araujo bereits in der 3. Minute geführt hatte. Ferhat Kavgaci (37.) und Daniel Meier (73.) drehten jedoch die Partie und verschafften Donau wichtige Punkte im Abstiegskampf. Türkgücü Ulm verpasst damit im engen Spitzenquartett den möglichen Sprung auf Platz eins. Donau verbessert sich auf 15 Zähler, bleibt aber weiter unter Zugzwang.



Die SGM Senden-Ay unterlag dem starken Aufsteiger FC Hüttisheim mit 1:3 und verpasst damit erneut Boden im Tabellenkeller. Mikail Öztürk brachte die Gastgeber in der 22. Minute zwar in Führung, doch Micael da Silva Malheiro (40.), Daniel Krug (47.) und Luis Schurr (68.) drehten das Spiel zugunsten des Tabellenfünften. Hüttisheim festigt damit seinen Platz in der Spitzengruppe und bleibt mit 26 Punkten ein ernsthafter Anwärter auf den Relegationsrang. Senden-Ay steckt dagegen weiterhin tief im Abstiegskampf.



Der TSV Blaustein musste sich dem TSV Langenau mit 1:3 geschlagen geben und bleibt damit mit nur sechs Punkten das Schlusslicht der Liga. Florian Ufschlag traf früh zum 0:1 (12.), ehe Marius Veith (41.) ausglich; anschließend entschieden Maximilian Neuburger (61.) und erneut Ufschlag (78.) die Partie zugunsten der Gäste. Langenau bleibt mit 23 Punkten in Reichweite der oberen Tabellenhälfte. Für Blaustein wird die Lage zunehmend prekär, da die Konkurrenz punktet.



Die SGM Aufheim Holzschwang festigte ihre Position im Spitzenfeld mit einem 2:0-Heimsieg gegen den FV Asch-Sonderbuch. Beide Treffer erzielte Daniel Stumpp, zunächst in der 62., dann in der 90. Minute. Mit 30 Punkten bleibt die SGM im Dreikampf um die Tabellenführung, während Asch-Sonderbuch nach 14 Spielen bei 23 Punkten stagniert. Die Hausherren kontrollierten die Begegnung weitgehend und ließen defensiv wenig zu.



Die SG Öpfingen musste im Spitzenspiel eine empfindliche 1:3-Heimniederlage gegen den SV Offenhausen hinnehmen, der sich mit einem abgeklärten Auftritt stark zurückmeldete. Zwar brachte Robin Stoß die Gastgeber bereits in der 3. Minute in Führung, doch Jasmin Busatlic (6.), Felix Grupp (46.) und Pavle Grgic (59.) drehten das Spiel zugunsten des Tabellenachten. Öpfingen blieb zudem ein Rückschlag erspart, als Robin Stoß in der 69. Minute einen Foulelfmeter vergab. Dennoch bleibt die SG mit 27 Punkten Tabellenführer, während Offenhausen sich auf 24 Punkte verbessert und wieder Anschluss nach oben findet.