Daniel Seidl ist für den FC Künzing unersetzbar – Foto: Bernhard Enzesberger
Daniel Seidl: 110 Prozent für den FC Künzing
Die 33-Jährige "Allzweckwaffe" ist bei den "Römern" seit vielen Jahren unersetzbar
Als Fußballer ist Daniel Seidl immer im Schatten seines jüngeren Bruders Christian gestanden, dennoch hat der 33-Jährige maßgeblichen Anteil daran, dass der FC Künzing eine gute Hausnummer im niederbayerischen Fußball ist. Der Innenverteidiger, der noch nie für einen anderen Verein gespielt hat, machte zwei Aufstiege mit und führte die "Römer“ viele Jahre als Kapitän aufs Feld. Zudem engagiert sich der junge Familienvater seit Jahren in der sportlichen Leitung und trainiert seit ein paar Monaten das Kreisklassen-Team des FCK.
"Mein Bruder Christian ist vermutlich gemeinsam mit unserer Torhüter-Legende Charly Winberger der beste Fußballer, den der FC Künzing jemals hervorgebracht hat. Ich habe ihm das immer vergönnt und wir haben ein sehr gutes Verhältnis“, sagt Daniel Seidl, der in den vergangenen 15 Jahren mit seinem Herzensverein großartige Erfolge feiern durfte: "Zwei Meisterschaften, die beiden Relegations-Highlights gegen Passau vor sagenhaften Kulissen. Das sind unvergessene Erlebnisse, die ich gemeinsam mit Freunden erleben durfte. Dafür bin ich sehr dankbar, zumal für mich persönlich die Bezirksliga das absolute Maximum als Spieler war.“ Außerhalb des grünen Rasen kümmert sich Seidl an der Seite von Roland Winberger um die sportlichen Geschicke des Bezirksligisten, der 2022 und 2025 als Vizemeister der Ost-Staffel nur knapp den Aufstieg in die Landesliga verpasste. Daniel Seidl sieht die Landesliga aber keinesfalls als Muss für seinen Verein an: "Wir sind ambitioniert und wollen sportlich das Optimum herausholen. Es soll aber alles gesund bleiben und wir müssen einen guten Kern an eigenen Spielern haben. Deshalb ist es extrem wichtig, einen guten Unterbau zu haben. In der Jugendarbeit sind wir wieder auf einem guten Weg, haben eine sehr ordentliche U19 und U17. Mit Sepp Schönhofer und Robert Rothmeier haben wir in diesem Altersbereich erfahrene und kompetente Trainer sowie mit Daniel Schober einen hervorragenden Jugendleiter. Spieler zu entwickeln, ist für einen Verein wie den FC Künzing unabdingbar.“
Die Relegations-Duelle gegen den 1. FC Passau waren ein Höhepunkt in der Laufbahn von Daniel Seidl – Foto: Robert Geisler
Seit Juni leitet Daniel Seidl selbst das B-Team an, das in der Kreisklasse Deggendorf eine gute Rolle spielt und derzeit den dritten Tabellenplatz belegt: "Wir können bislang zufrieden sein. Zwischendurch hatten wir einen kleinen Hänger, grundsätzlich spielen wir aber einen ordentlichen Fußball und haben eine gute Gemeinschaft. Wenn wir das abschließende Nachholspiel gegen Schwanenkirchen gewinnen, würden wir dem Spitzenduo auf die Pelle rücken. Das sollte nochmal Motivation genug sein.“ Der "Ersten“ traut Seidl ebenfalls noch viel zu: "Ruhmannsfelden wirkt sehr stabil und an den Tabellenführer nochmal ranzukommen, wird schwierig. Die Saison ist aber noch lang und wir haben eine gute Mannschaft, die bis zum Schluss ganz vorne mitspielen kann.“