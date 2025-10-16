Daniel Schulz, TuS Binzen II: "Wir brauchen hundert Prozent"

Die zweite Mannschaft des TuS Binzen hat in der Kreisliga A, Staffel West, zuletzt für Furore gesorgt: Die Elf von Daniel Schulz kehrte mit einem 13:0-Erfolg aus Maulburg zurück. Im SV Eichsel wartet gleich der nächste Gegner aus den unteren Tabellenregionen. Im Fupa-Kreisligatipp warnt der Coach aber davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen.

BZ: Herr Schulz, werfen wir doch einen Blick zurück auf das 13:0 in Maulburg! Wie erklären Sie sich diesen hohen Sieg, und vor allem: Wie ist er einzuordnen?

Im Vorfeld hat Maulburg das Spiel verlegen wollen, wegen ihres Personalmangels. Wir haben allerdings keinen anderen Termin gefunden, da wir selbst Studenten, Urlauber und Schichtarbeiter in unserer Mannschaft haben. Maulburg war dann nicht gut aufgestellt, aber wir schon. Der Spielverlauf hat uns in die Karten gespielt, fast jeder Schuss war ein Treffer. Und klar, bei Maulburg gingen die Köpfe schnell runter, wenn es nach fünf Minuten 3:0 steht. So etwas habe ich selbst in den vergangenen Jahren oft erlebt. Am Ende waren es einfach drei Punkte gegen den Abstieg und ein gemütlicher Nachmittag. Aber es gibt keine besondere Einordnung. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.