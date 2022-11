Daniel Schulz: „Müssen uns strecken, um als Sieger vom Platz zu gehen“ Der Trainer und Sportchef des FC Steinen-Höllstein tippt die Ergebnisse des 13. Kreisliga-Spieltags

Der FC Steinen-Höllstein scheint in der Kreisliga A, Staffel West, nach einer Durststrecke von fünf Niederlagen in Folge wieder auf der Erfolgsspur zu fahren. Daniel Schulz, Trainer und Sportchef in Personalunion, spricht im fupa-Interview über den bisherigen Saisonverlauf und tippt die Ergebnisse des 13. Spieltags.