Daniel-Rudi-Hattrick in Unterzahl für den Türkischen SV

„Das war schon ein krasser Tag für uns. Die Mannschaft hat super gekämpft. Wobei Walluf in der ersten Halbzeit einen Tick besser war“, ordnete TSV-Chef Ilkay Candogan den Derbysieg ein. Kevin Wieszolek, der Ex-Wallufer im Kasten der Gastgeber, handelte sich um die 62. Minute beim Stand von 1:0 nach einem Handspiel außerhalb des Sechzehners die Rote Karte ein. Feldspieler Youssef Chourak machte Platz für Fabian Vollmer, der sich zwischen den Pfosten sofort bei einer Doppelchance der Rheingauer auszeichnete.

Bei einem möglichen 1:1 hätte sich das Geschehen womöglich anders entwickelt. So aber trumpfte Daniel Rudi im Stil eines Klassestürmers auf, krönte seine Leistung in der Endphase mit einem Hattrick. „Der TSV hat das clever gemacht. Aus unserer Sicht war die Niederlage nicht unbedingt nötig. Doch nach dem 1:0 direkt nach der Pause haben wir uns selbst in die Bredouille gebracht, haben zu viele falsche Entscheidungen getroffen, waren zu überhastet und zu ungenau. Aber es ist ein guter Aufhänger dafür, was für besser machen können“, fasste SG-Coach Matthias Dworschak zusammen. Der TSV fährt nun zu Juno Burg (So., 15 Uhr), die Rheingauer empfangen Dietkirchen (So., 15 Uhr).