Daniel Ruck kehrt zurück

Daniel Ruck kehrt auf die Trainerbank des FC St. Arnual zurück

St. Arnual – Der FC St. Arnual kann für die kommende Saison in der Bezirksliga Saarbrücken eine echte Rückkehrer-Meldung verkünden: Daniel Ruck übernimmt gemeinsam mit Onur Cetin das Traineramt der 1. Mannschaft. Das Trainergespann soll den Verein wieder in die Spur bringen – und die Mannschaft wieder in ruhigeres Fahrwasser führen.

Für Kenner des Vereins ist der Name Daniel Ruck kein Unbekannter. Der erfahrene Coach hat den FC St. Arnual in der Vergangenheit bereits von der Kreisliga bis in die Landesliga geführt – und dort auch erfolgreich gehalten. Aktuell im Vorstand aktiv, übernimmt Ruck nun erneut sportliche Verantwortung auf dem Platz. Seine Rückkehr wird im Verein mit viel Vertrauen und Vorfreude begleitet.

Nach einer schwierigen Saison, die lediglich mit einem Platz im Tabellenmittelfeld endete, soll nun ein Reset erfolgen. Gemeinsam mit Onur Cetin, der weiter als Spielertrainer agiert, will Ruck die Mannschaft neu aufbauen und wieder für mehr Konstanz sorgen.

„Die Kaderplanung läuft bereits auf Hochtouren“, heißt es aus dem Verein. Klar ist: Frisches Blut würde der Mannschaft gut tun – sowohl auf als auch neben dem Platz. Deshalb ist der FC St. Arnual weiter auf der Suche nach jungen, entwicklungsfähigen Spielern, die Lust auf ambitionierten Bezirksligafußball und ein familiäres Umfeld mitbringen.

Interessierte Spieler die sich dem Projekt anschließen möchten, können sich gerne beim Verein melden.