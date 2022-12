Daniel Roth nicht mehr Trainer beim VfL Oythe 1947

Wie der Verein auf seiner Homepage mitteilt, wird Daniel Roth das Team in der Rückrunde nicht mehr betreuen.

Den genauen Wortlaut der Nachricht von der Hompage des VfL Oythe könnt ihr hier lesen.

Am gestrigen Montagabend (05.12.2022) hat der VfL seinen Cheftrainer Daniel Roth darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Landesliga-Abstiegskampf in der Rückserie mit einem neuen Übungsleiter auf der Oyther Trainerbank in Angriff genommen werden soll.

„Dieser Schritt fällt uns unheimlich schwer“, erklärt Fußballobmann Peter Zeglin. „Wir wissen es sehr zu schätzen, dass sich Daniel im vergangenen Herbst in einer scheinbar aussichtslosen Lage der Verantwortung gestellt hat“, so Zeglin weiter. Mit akribischer Arbeit und viel Einsatz ist es Roth und seinem Team in der Rückserie der Spielzeit 2021/22 dann auch gelungen, den Gang in die Bezirksliga im Jahr des 75-jährigen Vereinsbestehens trotz aller Unkenrufe zu verhindern.