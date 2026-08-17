Daniel Rey Alonso startet mit Sieg als TuRU-Chefcoach

Der Einstand ist geglückt. Daniel Rey Alonso hat die neue Ära als Cheftrainer von TuRU 80 mit einem Sieg begonnen. Zum Saisonauftakt in der Bezirksliga setzten sich die Oberbilker nach wilden 90 Minuten auf eigenem Platz mit 3:1 gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd durch.
In den Augen des Trainers war das Ergebnis allerdings alles andere als eine Selbstverständlichkeit. „Wenn man ehrlich ist, hätte das Spiel auch 6:1 für uns oder 5:1 für Grevenbroich ausgehen können. Und wenn wir uns 6:6 getrennt hätte, hätte sich auch keiner beschweren dürfen“, sagte der 38-Jährige.
Dass es am Ende die TuRU war, die sich über die ersten drei Zähler auf dem Konto freuen durfte, lag wesentlich an einem Mann, der bislang an der Feuerbachstraße eher in der zweiten Reihe stand. Gemeint ist Daniel Schäfer, der in den ersten beiden Spielzeiten nach seinem Wechsel vom SC Velbert im Sommer 2024 klar im Schatten von Marius Delker stand. Nach Delkers Abschied und dem Wechsel auf der Trainerbank wurden die Karten neu gemischt, und Schäfer nutzte die Gunst der Stunde auf Anhieb. „Er hat herausragend gehalten und die eine oder andere Grosschance vereitelt“, lobte Rey Alonso den 30-Jährigen.
Ein Schäfer in Topform war auch deshalb nötig, weil Rey Alonso die Abwehr kurzfristig umbauen musste. Mit Lukas Reitz fiel unter anderem der Kapitän und Fixpunkt im Defensivverbund mit Fieber aus. Das merkte den Gastgebern an, die gegen das vermeintlich stärkste Team aus dem Neuss-Grevenbroicher Kreis hinten nicht immer sattelfest wirkten.
Auf der anderen Seite zeigte TuRU 80 aber auch, über welches Offensivpotenzial sie verfügt. Sahin Ayas besorgte früh das 1:0 (16.), die eingewechselten Amin Saouti (77.) und Melva Luzalunga (90.) fanden nach der Pause die Antwort auf das zwischenzeitliche 1:1 (45.). „Dass wir so von der Bank nachlegen konnten, war natürlich auch ein Vorteil“, freute sich der Coach. In Anbetracht von zwei Pfostenschüssen von Diyar Turan kurz vor der Pause und weiteren Großchancen von Saouti nach dem Seitenwechsel war der Erfolg letztendlich nicht ganz unverdient.