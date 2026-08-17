Daniel Rey Alonso startet mit Sieg als TuRU-Chefcoach

Dass es am Ende die TuRU war, die sich über die ersten drei Zähler auf dem Konto freuen durfte, lag wesentlich an einem Mann, der bislang an der Feuerbachstraße eher in der zweiten Reihe stand. Gemeint ist Daniel Schäfer, der in den ersten beiden Spielzeiten nach seinem Wechsel vom SC Velbert im Sommer 2024 klar im Schatten von Marius Delker stand. Nach Delkers Abschied und dem Wechsel auf der Trainerbank wurden die Karten neu gemischt, und Schäfer nutzte die Gunst der Stunde auf Anhieb. „Er hat herausragend gehalten und die eine oder andere Grosschance vereitelt“, lobte Rey Alonso den 30-Jährigen.

Auswechselspieler bringen neuen Schwung