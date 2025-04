Daniel Moll: „Wir dürfen uns auf keinen Fall ausruhen“

Aufsteiger SV Albbruck hat in der Kreisliga A, Staffel Ost, zuletzt Achtungserfolge gelandet: Sowohl gegen Spitzenreiter Stühlingen/Weizen (2:2) als auch gegen den spielstarken FC Bergalingen (1:1) holte die Mannschaft von Daniel Moll einen Punkt. Für den Coach aber kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen. Zu drängend ist die Abstiegsgefahr.

fupa: Herr Moll, wie zufrieden sind Sie mit den Spielen seit der Winterpause? Ihre Mannschaft konnte ja zuletzt zwei Remis gegen Stühlingen/Weizen und Bergalingen einfahren …

Daniel Moll: Man kann schon zufrieden sein, wenn man gegen den Tabellenführer zu Hause Remis spielt und in Bergalingen auswärts punktet. Wir hatten dabei auch das Spielglück, das uns davor gefehlt hatte. Gegen Unteralpfen etwa hatten wir siebzig Prozent Ballbesitz, haben das Spiel bestimmt, waren aber zu umständlich und haben auch einen Elfmeter verschossen. Das waren sozusagen „Pleiten, Pech und Pannen“, und in den letzten fünfzehn Minuten haben wir erst das 1:1 und dann das 1:2 kassiert. Eigentlich hätten wir in diesem Spiel die ersten drei Punkte in der Rückrunde holen müssen. Gegen Bad Säckingen war es ähnlich, auch da haben wir einen Elfmeter nicht genutzt und haben zweimal Aluminium getroffen. Irgendwann war Bad Säckingen im Spiel und hat uns mit 0:5 abgespeist, aber das spiegelte den Spielverlauf nicht wider.