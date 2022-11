Daniel Mion ist für den FC Kosova zum Glücksfall geworden Daniel Mion schlägt beim FC Kosova Düsseldorf sofort ein.

Daniel Mion und der FC Kosova – diese Verbindung scheint zu passen. Der vor dieser Saison vom SC Unterbach zum Aufsteiger in die Bezirksliga gewechselte Offensivmann hat sich in neuer Umgebung prächtig eingefunden.

Der Treffer zum 3:0-Endstand gegen Schwarz-Weiß 06 war bereits das siebte Saisontor des Linksfuß, der damit in der internen Wertung mit Rilind Salihi gleichzog. Daniel Mion liefert ab und erfüllt damit die Hoffnungen, die die Verantwortlichen des FC Kosova bei seiner Verpflichtung in ihn gesetzt haben.

Großes Interesse

Dass der mittlerweile 32-Jährige im Sommer überhaupt noch einmal eine neue Herausforderung suchen würde, damit hatte nicht jeder gerechnet. Insgesamt sechs Jahre spielte Mion für den SC Unterbach und war in dieser Zeit mit seinen Toren maßgeblich daran beteiligt, dass der Klub von der Kreisliga B bis in die Bezirksliga marschierte. Mion genoss ein hohes Ansehen in Unterbach, und dennoch begann es in dieser engen Beziehung in der vergangenen Saison zu kriseln. „Es hat dort ein paar Entwicklungen gegeben, die mir nicht so gefallen haben“, erklärt Mion seine Beweggründe dafür, seine Zelte am Niermannsweg abzubrechen.

Nutznießer war letztendlich der FC Kosova, der gleich von mehreren Seiten aus am physisch starken Offensivspieler „baggerte“. Die Brüder Naser und Albion Ilazi stellten den ersten Kontakt her. „Mit ihnen hatte ich schon beim MSV Düsseldorf zusammen gespielt“, sagt Mion. Und auch Trainer Ibo Cöl hielt seine Aktien am Wechsel, schließlich hatte dieser Daniel Mion einst schon beim SC Unterbach unter seinen Fittichen.