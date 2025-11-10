Daniel Miletic, der Ehrgeizige hat Erfolg mit dem FC Königsfeld

Kann Daniel Miletic Fußball so richtig genießen? Vielleicht sogar entspannt? Schwer zu sagen. Es kommt auf die Situation an. Oder genauer: Es kommt darauf an, ob er gewinnt. Sogar heute noch. Seit Neuestem steht er bei der AH der Königsfelder wieder im Tor. In der Pokalrunde hat die Mannschaft mittlerweile das Viertelfinale erreicht. Natürlich wolle er siegen, "und vor allem will ich als Torhüter keinen Treffer kassieren", betont der 47-Jährige. "Aber es macht einfach auch viel Spaß." Vor allem dann, wenn der Gegner das Nachsehen hat. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.