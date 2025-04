Daniel Massfeller hört als Coach bei SKG 23 Wiesbaden auf

Daniel Massfeller wird die SKG 23 Wiesbaden im Sommer verlassen. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Wiesbaden. Die Saison biegt auf die Zielgerade ein und die SKG 23 Wiesbaden könnte in den kommenden Wochen die Früchte einer tollen Saison ernten. Es winkt der Einzug ins Kreispokalfinale, das die 23er mit einem Erfolg im Semifinale beim FC Naurod (Ostermontag, 15 Uhr) buchen wollen. Dazu könnte am 4. Mai die vorzeitige Meisterschaft feststehen, vorausgesetzt die SKG gewinnt ihre kommenden beiden Liga-Spiele bei den Freien Turnern und gegen Gräselberg. Derweil laufen hinter den Kulissen bereits die Planungen für die neue Spielzeit, die die 23er voraussichtlich in der Gruppenliga absolvieren werden. Nicht mehr dabei sein wird ab Sommer Co-Spielertrainer Daniel Massfeller.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. "Ich wollte zunächst bleiben. Doch dann hatte ich nach Rücksprache mit meiner Familie Bedenken. Ich schaffe es nicht mehr, den Aufwand für die Gruppenliga als Trainer zu betreiben. Es bleibt zu viel Last an mir hängen, ich kann das nicht mehr stemmen. Ich kann keine halben Sachen machen", sagt Massfeller. Dessen Sohn Lian-Umut aktuell in der Mainzer U13 spielt und kommende Saison in die U14 aufrückt. "Ich will ihn wieder mehr unterstützen, auch auf Auswärtsspielen begleiten. Bei ihm geht es jetzt ans Eingemachte, da brauche ich einen klaren Kopf", sagt Massfeller.

Mo., 21.04.2025, 15:00 Uhr 1. FC Naurod Naurod SKG 23 Wiesbaden SKG 23 Wiesbaden 15:00 PUSH Ans Eingemachte geht es nun auch in den kommenden Wochen in Liga und Pokal. "Wir versuchen jetzt, die Meisterschaft klarzumachen und im Halbfinale in Naurod alles rauszuholen. Die Mannschaft hätte es sich verdient, im Finale zu stehen", sagt Massfeller.