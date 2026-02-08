Daniel Machus kehrt zur Rückrunde zurück zu Lamme II

– Foto: Jens Grothe

Beim TSV Germania Lamme kommt es zur Rückkehr eines bekannten Gesichts: Daniel Machus wird in der Rückrunde wieder für die zweite Mannschaft auflaufen. Zunächst bis zum Saisonende.

Nachdem Machus im Sommer nach vielen Jahren in der zweiten Herrenmannschaft den Schritt in den erweiterten Kader der ersten Mannschaft gewagt hatte, wurde er durch gesundheitliche Probleme nahezu die komplette Hinrunde ausgebremst. Um wieder Spielpraxis und Rhythmus zu sammeln, wird er nun in der Rückserie erneut für die zweite Mannschaft aktiv sein.

Die fußballerischen Qualitäten von Machus sind im Verein und darüber hinaus seit Jahren bekannt. Umso erfreulicher ist es, dass er in den kommenden Monaten wieder auf dem Platz stehen kann. In der zweiten Mannschaft kommt er laut FuPa-Statistik auf 53 Kreisliga-Spiele, in denen er 36 Mal traf. Diese Tore werden den Germanen in der Rückrunde gut tun und im spannenden Abstiegskampf helfen.