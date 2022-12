Daniel Mach macht Fußball-Pause Hünstetter Trainer will am Ende der Saison aufgrund seiner Fortbildung aussetzen

Hünstetten . Der Abschied fällt schwer, doch der berufliche Werdegang geht vor. Daniel Mach wird sich nach Ablauf dieser Runde als Trainer des B-Ligisten SG Hünstetten verabschieden und beim Fußball „mindestens für ein Jahr aussetzen”. Grund dafür ist die Weiterqualifizierung per Studium in Verbindung mit seiner Stelle bei der Naspa.

„Das tut extrem weh, ich wäre den Weg mit der SG Hünstetten gerne noch weitergegangen, weil das Team sehr gut tickt und alle im Verein an einem Strang ziehen. Dieser Club ist schon etwas Besonderes“, sagt der Familienvater, der letztlich aus zeitlichen Gründen Prioritäten setzen muss. Um aber alles zu geben, in der verbleibenden Runde noch das Optimum herauszuholen. Vierter ist die SG, die mit guter Spielanlage glänzte, aber bislang keinen gelernten Stürmer in ihren Reihen hatte. Aus Daniel Machs Sicht ein Grund dafür, dass der Abstand zu Türk Spor Bad Schwalbach auf Relegationsrang zwei bereits sieben Punkte beträgt, der zu Spitzenreiter SG Orlen II gar acht.

Simon Albrecht der Hoffnungsträger

„Wir werden alles investieren, um noch einmal oben ranzukommen“, sagt der 32-Jährige, der 2020 nach dem Trainer-Engagement bei seinem Stammverein FC Naurod in Richtung Hünstetten gewechselt war. Zum Hoffnungsträger wird nun Simon Albrecht. Ein Stürmer, dem Daniel Mach Potenzial bescheinigt. Der Ex-Wörsdorfer hat allerdings zuletzt mehrere Jahre pausiert. Fernando Manganaro wechselt derweil von der SGH zur TSG Wörsdorf II.