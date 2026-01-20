Daniel Liermann beerbt Thomas Baier in Trabitz

Mit Daniel Liermann gewinne die SpVgg Trabitz einen „hochqualifizierten Fußballfachmann“. Die Laufbahn des A-Trainer-Lizenz-Inhabers ist geprägt von vielseitigen Erfahrungen – sowohl als Spieler als auch als Trainer. Auf dem Platz war Liermann unter anderem für den FV Vilseck, den SV Neusorg, die SpVgg SV Weiden, den FC Amberg sowie den SC Luhe-Wildenau aktiv und kennt den Fußball in der Region damit bestens.



Auch an der Seitenlinie bringt er reichlich Know-how mit: Trainerstationen beim FV Vilseck, beim SV Hahnbach, beim FC Amberg sowie bei der U19 des SSV Jahn Regensburg haben seine fachliche Handschrift weiter geschärft. „Besonders die Arbeit im Nachwuchsbereich unterstreicht seinen Blick für Entwicklung, Teamgeist und nachhaltigen Erfolg“, heißt es in der SpVgg-Meldung weiter. „Die Vereinsführung der SpVgg Trabitz zeigt sich überzeugt, mit Daniel Liermann genau den richtigen Mann gefunden zu haben. Er vereint fachliche Kompetenz, klare Vorstellungen und menschliche Stärke – Eigenschaften, die perfekt zur Philosophie des Vereins passen. Ziel ist es, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzuführen, die Mannschaft weiterzuentwickeln und gleichzeitig neue Impulse zu setzen.“



Gleichzeitig danken die Verantwortlichen dem scheidenden Trainer Thomas Baier schon jetzt für sein Engagement: „Die SpVgg blickt mit großem Respekt und Dankbarkeit auf die geleistete Arbeit von Thomas Baier. Sein Engagement und sein Einsatz haben den Verein sportlich wie strukturell geprägt. Der anstehende Übergang wird daher bewusst und wertschätzend gestaltet. Mit der frühzeitigen Verpflichtung von Daniel Liermann sendet die SpVgg Trabitz ein klares Signal: Der Blick geht nach vorne – ambitioniert, gut vorbereitet und mit viel Lust auf die Zukunft“, so der exakte Wortlaut in der von Vorsitzendem Martin Pepiuk verfassten Mitteilung.



Daniel Liermann selbst ist gegenüber FuPa die Vorfreude anzumerken, nach einer schöpferischen Pause – nach dem Ende seines letzten Engagements in Vilseck 2024 engagierte er sich ein wenig im Nachwuchsbereich des NLZ Amberg und der SpVgg Bayreuth – wieder auf die Trainerbühne des Herrenbereichs zurückzukehren: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, die im Sommer auf mich zukommt. Das ist ein sehr spannendes, aber auch anspruchsvolles Projekt, das ich mitgestalten darf. Ich möchte mich in diesem Zusammenhang auch für das Vertrauen der SpVgg, welches in allen Gesprächen spürbar war, bedanken. Aber jetzt ist es sehr wichtig, dass Ruhe in den Verein einkehrt und sich das aktuelle sportliche Team voll auf seine Aufgaben konzentrieren kann“, so Liermann.