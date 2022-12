Daniel Lichy wechselt vom TSV Sasel zum USC Paloma Zum Weihnachtsfest beschenken sich „die Tauben“ selbst.

Selbst an heilig Abend, gibt es bei manchen Vereinen einfach keine Ruhepause, wenn es darum geht, das Sportliche des eigenen Teams zu optimieren. So auch beim Oberligisten USC Paloma, der am Samstagmittag in einer Pressemitteilung seinen ersten Winterneuzugang präsentierte. Daniel Lichy (27) wechselt vom Saseler Parkweg an die Brucknerstraße.

Die Pressemitteilung des USC Paloma im Wortlaut:



Pünktlich zum Weihnachtsfest haben wir noch eine erfreuliche Nachricht. Heute dürfen wir den ersten Winter-Neuzugang unserer Oberligamannschaft offiziell vorstellen: Daniel Lichy wird ab sofort und mindestens in den kommenden eineinhalb Spielzeiten das Trikot des USC Paloma tragen. Der 27-Jährige wechselt vom Ligakontrahenten und aktuellen Tabellenführer TSV Sasel an die Brucknerstraße. In seiner Jugend spielte er für die Nachwuchsmannschaften des SC Eilbek, des Hamburger SV sowie des SC Concordia, ehe er beim TSV Sasel in den Herrenbereich wechselte. Mit Daniel Lichy bekommt das Team einen weiteren flexibel einsetzbarer Offensivspieler, der sich selbst aber auf den Außenbahnen am wohlsten fühlt.



„Ich freue mich sehr, dass wir mit Daniel Lichy einen Offensivspieler dazugewinnen, der die Oberliga bestens kennt und in seiner langen Zeit beim TSV Sasel sportlich bereits einiges erreicht hat. Ich bin davon überzeugt, dass er sich sportlich sowie charakterlich schnell bei uns eingliedern wird. Die Mischung aus Erfahrung und sportlichem Ehrgeiz zur Weiterentwicklung in einem neuem Umfeld ist vielversprechend“, sagt Cheftrainer Marius Nitsch.



Der USC-Neuzugang blickt optimistisch auf die kommende Zeit: „Ich freue mich auf die Zukunft beim USC Paloma und möchte gemeinsam mit dem Verein und der Mannschaft in den nächsten eineinhalb Jahren sportlich maximal erfolgreich sein. Persönlich möchte ich sportlich wieder voll durchstarten und auf Topniveau kommen“, sagt Daniel Lichy zu seinem Wechsel an die Brucknerstraße.



Herzlich willkommen im TEAM PALOMA, Daniel!