Daniel Leugner sorgt für alle drei Tore beim 3:1-Sieg des TSV Grünwald

Die Nervenanspannung ist dem TSV Grünwald anzumerken im Heimspiel gegen Landesliga-Schlusslicht TSV Rain – durch den 3:1-Sieh haben die Isartaler einen Relegationsplatz schon gesichert.

Grünwald – Dank des Dreifach-Schützen Daniel Leugner hat Bayernliga-Neuling TSV Grünwald Schlusslicht TSV Rain mit einem 3:1 (1:1)-Heimsieg in die Landesliga geschickt und sich selbst zumindest schon mal einen Platz in der Relegation gesichert.

„Wir sind froh über die drei Punkte“, atmete Grünwalds Trainer Florian de Prato auf, der einen durchaus holprigen Start seiner Mannschaft in diese eminent wichtige Partie sah: Rains pfeilschneller Stürmer Marc Sodji kam gegen das routinierte Innenverteidiger-Duo Sebastian Mitterhuber (37) und Linor Shabani (30) immer wieder in der Mitte frei durch. Erst grätschte Mitterhuber in höchster Not dazwischen (8.), dann parierte Keeper Lukas Brandl mit dem Fuß (10.), schließlich zielte Sodji vorbei (16.). „In der ersten Viertelstunde hatten wir Glück, Brandl hat uns im Spiel gehalten. Ich weiß nicht, warum wir uns nicht besser absichern. Die ganze Trainingswoche haben wir darüber geredet“, kritisierte de Prato die anfangs schlechte Staffelung im Abwehrzentrum, aus der er die Konsequenz zog, indem er David Wörns nach hinten und Shabani auf die Sechser-Position beorderte.

Das verlieh den Grün-Weißen mehr Sicherheit und veränderte die Statik des Spiels. Prompt folgte die Führung: Eine Ecke von David Halbich, verlängerte Daniel Leugner am kurzen Pfosten ins lange Eck (24.). Kurz darauf scheiterte Niklas Kern nach starkem Solo an Torwart Fabian Eutinger (27.). Der TSV hatte das Geschehen nun weitgehend im Griff, mit Ausnahme des Freistoßes, den Leo Haas flach zum 1:1 ins lange Eck schoss, während die Grünwalder dachten, der Ball sei noch nicht freigegeben (44.). Ein unnötiger Ausgleich, den die Grün-Weißen aber gleich nach dem Wechsel im wahrsten Wortsinn konterten: Über Halbich, Leugner und Marco Bornhauser kam der Ball wieder zu Leugner, der aus 18 Metern flach einnetzte (50.). Als wenig später Altin Maxhuni Gelb-Rot sah (53.), schien der Weg zum Sieg geebnet. Doch Rain wehrte sich gegen den Direktabstieg, plötzlich war wieder Sodji durch, verfehlte aber den Winkel knapp (66.), Bryan Stubhan traf das Außennetz (68.). „Wir sind einfach anfällig für Konter. Da können die anderen zu siebt sein“, kommentierte Leugner die Zittermomente trotz Überzahl.

Auch die Grün-Weißen hatten allerdings ihre Chancen, so scheiterte David Lucksch am Pfosten (80.) und Marcel Kosuch aus kurzer Distanz an Eutinger (83.). Schließlich schob Leugner nach einem Konter und Kosuchs Vorlage zum erlösenden 3:1 ein (88.), das de Prato trotz aller Unzulänglichkeiten zufrieden stimmte. „Es war heute richtig Druck auf dem Kessel. Damit gehen vielleicht zwei, drei Spieler gelassen um“, verwies der Coach auf die Nervenanspannung. „Für diese Situation war es in Ordnung. Und der Sieg ist von den Spielanteilen her auch verdient.“

TSV Grünwald - TSV Rain 3:1 (1:1) TSV Grünwald: Brandl - Bornhauser, Shabani (46. Wanzeck), Mitterhuber, Kern, Rojek (46. Cazorla), Wörns, Lucksch (90. F. Traub), Kosuch, Leugner, Halbich Tore: 1:0 Leugner (24.), 1:1 Haas (44.), 2:1 Leugner (50.), 3:1 Leugner (88.) Gelb-Rot: Maxhuni/Rain (53., Meckern und Foul)