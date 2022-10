Daniel Kufner neuer Stützpunktkoordinator Badischer Fußballverband +++ Der Nachfolger von Markus Schmid tritt seine Stelle an

Daniel Kufner schließt die Lücke des Stützpunktkoordinators beim Badischen Fußballverband. Der 38-Jährige aus Eppingen tritt in die Fußstapfen von Markus Schmid und kehrt somit in seine badische Heimat zurück.

Zunächst war Daniel Kufner 20 Jahre lang hauptberuflich in der freien Wirtschaft tätig. Der A-Lizenz-Trainer sammelt nebenbei bereits seit 15 Jahren Erfahrungen im Trainerjob. Drüber hinaus eignete sich Kufner mehrere Zusatzqualifikationen an. Auch in verschiedenen Vereinen sammelte er praktische Erfahrungen, darunter beispielsweise die U15 des SV Waldhof Mannheim. Vor Allem im Jugendbereich konnte sich Daniel Kufner an verschiedenen Stellen auszeichnen. Kurz nachdem die Stelle DFB-Stützpunktkoordinators Westbayern im Bayerischen Fußballverband angetreten hatte, wurde die gleiche Position in Baden frei – zur großen Freude von Kufner. "Aus privaten Gründen wollte und musste ich wieder zurück in die Heimat, da kam die Stelle wie gerufen." Als DFB-Stützpunktkoordinator des Badischen Fußballverbandes ist er künftig für die zehn Stützpunkte im bfv zuständig.