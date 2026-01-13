 2026-01-09T09:36:09.492Z

Vereinsnachrichten
Daniel Kontz bei seinem ersten offiziellen Einsatz als ASRL-Coach
Daniel Kontz bei seinem ersten offiziellen Einsatz als ASRL-Coach – Foto: paul@lsn.sarl

Daniel Kontz neuer Trainer der Felser Damen

Ehemaliger Swift-Trainer seit rund einer Woche bei der AS Rupensia Lusitanos im Amt

Seinen ersten offiziellen Einsatz an der Seitenlinie hatte er bereits am Sonntag: die Frauen der AS Rupensia Lusitanos Fels haben mit Daniel Kontz seit rund einer Woche einen neuen Trainer. Kontz war bis Ende letzte Saison zusammen mit Franz Novak hauptverantwortlicher Übungsleiter bei Erstligist Swift Hesperingen, zuvor war er u.a. Junioren-Trainer in Medernach.

Kontz: „habe mich vorerst bis zum Ende der Saison verpflichtet“

Laut eigenen Angaben habe er zwar wieder Angebote aus dem Jugendfußball gehabt, doch „die Sache in Hesperingen hat mich inspiriert, im Frauenbereich weiterzumachen“ so Kontz am Dienstag in einem kurzen Telefongespräch gegenüber FuPa. „In Fels herrschte Bedarf, ich habe mich vorerst bis zum Ende der Saison verpflichtet. Wir wollen in Ruhe und ordentlich arbeiten. Es geht darum, das Team gut zu führen, damit der Aufstieg geschafft wird. Danach sehen wir dann weiter.“

Fels ist z.Z. Leader des 1.Bezirks der 3.Liga, dies in einer relativ engen Spitzengruppe. Am Sonntag schied man knapp in der 1.Runde der Hallenmeisterschaft aus.

