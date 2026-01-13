Daniel Kontz neuer Trainer der Felser Damen

Seinen ersten offiziellen Einsatz an der Seitenlinie hatte er bereits am Sonntag: die Frauen der AS Rupensia Lusitanos Fels haben mit Daniel Kontz seit rund einer Woche einen neuen Trainer. Kontz war bis Ende letzte Saison zusammen mit Franz Novak hauptverantwortlicher Übungsleiter bei Erstligist Swift Hesperingen, zuvor war er u.a. Junioren-Trainer in Medernach.

Kontz: „habe mich vorerst bis zum Ende der Saison verpflichtet“

Laut eigenen Angaben habe er zwar wieder Angebote aus dem Jugendfußball gehabt, doch „die Sache in Hesperingen hat mich inspiriert, im Frauenbereich weiterzumachen“ so Kontz am Dienstag in einem kurzen Telefongespräch gegenüber FuPa. „In Fels herrschte Bedarf, ich habe mich vorerst bis zum Ende der Saison verpflichtet. Wir wollen in Ruhe und ordentlich arbeiten. Es geht darum, das Team gut zu führen, damit der Aufstieg geschafft wird. Danach sehen wir dann weiter.“