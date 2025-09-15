Daniel Klinger wechselt Jüchens Comeback-Sieg ein

Der VfL Jüchen-Garzweiler behält seine weiße Weste in der Oberliga Niederrhein. Am 5. Spieltag gewannen die Mannen um Cheftrainer Daniel Klinger die Auswärtspartie beim 1.FC Monheim mit 2:1. Lange sah es nach einem Sieg der Monheimer aus, doch am Ende drehten der Aufsteiger aus dem Tagebau die Partie.

Die Monheimer spielten gerade in der ersten Halbzeit mit mehr Einsatz, Zweikampfstärke und Zug zum Tor. „Es war ein sehr kampfbetontes Oberliga-Spiel mit vielen harten Zweikämpfen“, sagt Klinger. Bis zur Halbzeit passierte nicht mehr viel. Die Monheimer hatten noch ein, zwei gute Möglichkeiten, aber Torwart Björn Nowicki hielt Jüchen im Spiel.

Bei fast sommerlichen Temperaturen ging es direkt flott los in der Partie. Es waren keine fünf Minuten gespielt, da stand es bereits 1:0 für den FC Monheim. Nach einem Flachpass von Tim Kleefisch stand Talha Demir am zweiten Pfosten frei und schob die Kugel zum 1:0 ein. Zum ersten Mal in dieser Saison lag der VfL hinten. Wie würden die Jüchener mit der Situation umgehen?

Knackpunkt die Gelb-Rote Karte

Kurz vor der Halbzeit ging es noch einmal heiß her: Nach einem völlig unnötigen Foul von Demir an der Mittellinie schickte der Schiedsrichter den Offensivmann mit Gelb-Rot vom Platz. „Ich glaube, die Ampelkarte kann man geben“, meinte Klinger. Mit 1:0 für die Gastgeber ging es in die Kabine. Zur Halbzeit wechselte Monheim und brachte für einen Mittelfeldspieler einen Stürmer. Bei Jüchen tat sich zunächst nichts.

Joker stechen zu

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, nur dass der VfL nun mehr Ballbesitz hatte. Aber auch im Elf-gegen-Zehn konnten sich die Jüchener nicht viele Torchancen herausspielen. „Es ist manchmal schwieriger, gegen zehn Mann zu spielen als gegen elf“, erklärt der Coach. In der 57. Minute brachte Klinger den ersten Joker: Yuta Inoue. Von da an wurde das Spiel der Jüchener mutiger. Keine zehn Minuten später kam mit Benjamin Schütz die nächste Teilzeitkraft, die das Spiel beleben sollte, denn Jüchen drängte nun auf den Ausgleich. Doch weiterhin stemmten sich die Monheimer dagegen und warfen sich in jeden Ball. Die Comeback-Hoffnungen der Gäste wurden allerdings kurzzeitig getrübt, als mit Vincent Zajaczkowski der zweite Spieler des Spiels mit Gelb-Rot vorzeitig duschen musste (75.). „Diese Karte muss man nicht geben. Er spielt klar den Ball und trifft danach den Gegenspieler unglücklich“, kommentierte Klinger.

Spannende Schlussphase

Die Jüchener brachen allerdings nicht ein, sondern schlugen stattdessen eiskalt zurück und gewannen am Ende dank der eingewechselten Schütz und Inoue. In der 79. Minute schlenzte Schütz den Ball in die rechte untere Ecke, dann stocherte der japanische Stürmer den Ball nach einer Ecke über die Linie (90.) und sicherte einen glücklichen Sieg.„Den Dreier nehmen wir natürlich trotzdem mit“, schmunzelte Klinger, der mit seiner Mannschaft die weiße Weste behält.