Daniel Klinger: „Stehen noch nicht auf Platz eins“

Dass Daniel Klinger selbst schon etliche Partien in der Oberliga absolviert hat, hilft ihm ganz bestimmt dabei, zu wissen, dass in dieser Spielklasse Selbstzufriedenheit ein ganz schlechter Begleiter ist. Gerade für einen Aufsteiger. Deswegen wird der Trainer des VfL Jüchen/Garzweiler auch nicht müde zu betonen, dass nach fünf Spielen in der neuen Umgebung der starke Start nur eine Momentaufnahme ist. Er fordert von seinen Spielern, am Sonntag gegen den VfB Hilden die Heimstärke zu nutzen, um gleich mehrere Serien und Bestmarken zu verteidigen und so in der Spitzengruppe zu bleiben.

Schließlich sind die Jüchener nach dem 2:1-Erfolg beim 1. FC Monheim mit nun neun Punkten auf den dritten Tabellenplatz gesprungen, sind damit die einzige noch ungeschlagene Mannschaft der Liga, haben seit Mai 2024 kein Heimspiel mehr verloren und stellen mit nur zwei Gegentoren die aktuell beste Defensive der Liga. Auf die Frage, ob er sich die aktuelle Tabelle schon hat einrahmen lassen, macht Klinger mit seiner Antwort klar, dass sein Ehrgeiz noch groß ist. Selbst wenn er mit einem Lachen in der Stimme sagt: „Warum sollte ich das tun? Auf Platz eins stehen wir ja noch nicht.“ Dort steht aktuell nicht ganz überraschend Germania Ratingen, wo es am übernächsten Sonntag hingeht. Mit einem weiteren Heimerfolg gegen Hilden könnten die Jüchener also die Voraussetzungen für ein echtes Topspiel schaffen.

Doch so weit will Klinger verständlicherweise noch nicht denken, für ihn steht zunächst im Fokus, die optimale Herangehensweise für das Match gegen Hilden auszuarbeiten. Was ihm diesbezüglich stark beschäftigt ist, dass er gezwungen sein wird, die Viererkette aus dem Spiel gegen Monheim umzubauen, weil der bärenstarke Rechtsverteidiger Vincent Zajaczkowski wegen seiner Gelb-Roten Karte aus der Partie gegen Monheim gesperrt ist. Eine Veränderung, auf die Klinger gerade gegen den aktuell zweitbesten Angriff der Liga gerne verzichten würde. Die Hildener haben schon 16-mal getroffen, also elfmal mehr als die Jüchener. „Das sind schon verdammt viele Tore. Der Verein macht es schon über viele Jahre sehr gut und bringt über seine gute Jugendarbeit immer wieder viele talentierte Spieler in die Mannschaft“, sagt Klinger.