Daniel Klinger: „Das wichtigste Spiel der Hinrunde“

Das sagt er, weil er trotz des für einen Aufsteiger vielversprechenden Saisonstarts mit 20 Punkten aus den bislang 14 Spielen weiterhin besorgt in den Rückspiegel schaut. Angesichts einer extrem ausgeglichenen Liga ist das Mittelfeld immer noch unglaublich dicht beieinander. Den FC Büderich (17 Punkte) auf Platz 15 und die SF Baumberg (21 Punkte) auf Platz 5 trennen gerade mal vier Zähler, dazwischen befinden sich die Jüchener. Jeder Sieg kann einen großen Sprung in der Tabelle mit sich bringen, jede Niederlage aber auch einen großen Absturz in die Nähe der Abstiegszone, die mit der DJK Adler Union Frintrop (13 Punkte) auf Rang 16 beginnt.

Insofern ist ein Heimerfolg gegen die Truppe aus dem Bocholter Stadtteil Biemenhorst, die mit zehn Punkten das Tabellenende ziert, Pflicht. Die Enttäuschung vom vergangenen Wochenende, als das Nachholspiel beim SV Sonsbeck unglücklich mit 1:2 verloren ging, sitzt den Jüchenern zwar noch in den Knochen, dafür haben sie noch beste Erinnerungen an den jüngsten Heimauftritt an einem Freitagabend. Damals fertigten sie die SF Baumberg in einem Gala-Auftritt mit 5:1 ab, durchaus ein gutes Omen für den nächsten Freitagsauftritt.

Klinger warnt vor Biemenhorst

Doch davon will Daniel Klinger nichts wissen. Angesichts der Bedeutung, die er der Partie beimisst, liegt seiner Priorität nicht auf Ästhetik. „Es geht nicht darum, schön zu spielen, sondern klar in unseren Aktionen zu sein. Denn wir müssen auf der Hut sein, auch Biemenhorst kann rennen und kämpfen“, erklärt der VfL-Coach. Vor diesem Hintergrund warnt er auch davor, sich zu sehr auf die schmucke Heimserie zu verlassen. Die hat nämlich auch gegen Mannschaften wie die akut abstiegsbedrohte DJK Adler Frintrop und Mitaufsteiger Dingden nicht geholfen. Beide Mal gab es „nur“ ein 0:0, was Klinger dieses Mal definitiv zu wenig wäre.

„Wir wollen unbedingt einen Sieg, denn mit 23 Punkten könnten wir beruhigt Richtung Winterpause schauen und versuchen, in den beiden restlichen Spielen noch Bonuspunkte zu holen“, so der VfL-Coach. Ein wenig Sorge bereitet ihm die Krankheitswelle, die seine Mannschaft Heimgesucht hat. Benni Schütz, Jochen Schumacher und Keeper Björn Nowicki lagen mit Infekten länger Flach, waren aber immerhin jüngst auf dem Weg der Besserung. Das dickste Fragezeichen steht wohl hinter dem Einsatz von Offensivkraft Nils Friebe. Er hatte bis Donnerstag noch gar nicht mit der Mannschaft trainiert.