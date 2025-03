Daniel Hofer und seine Frau mussten bange Wochen und Monate überstehen. – Foto: Charly Becherer

Daniel Hofer: »Hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen« Der Kapitän der SpVgg Hankofen-Hailing spricht über die Gründe, warum er bislang 2025 nicht zum Einsatz gekommen ist

Viele hatten sich schon gefragt: Was ist eigentlich mit Daniel Hofer? Der Kapitän der SpVgg Hankofen-Hailing hat im neuen Jahr bislang weder einen Testspiel- noch einen Pflichtspieleinsatz absolviert. Der 33-Jährige fehlte aus "privaten Gründen". Mehr wollte der Verein nicht preisgeben. Jetzt meldet sich Hofer selbst zu Wort und berichtet über dramatische Monate für ihn und seine Familie...

Alles begann rund um Weihnachten. Daniel Hofers Frau erwartete das erste Kind. So weit, so normal. Doch dann setzten Komplikationen ein. "Wir sind ins Krankenhaus nach Dingolfing, wurden aber direkt an die Kinderklinik nach Deggendorf verwiesen. Es stellte sich heraus, dass meine Frau an einer Schwangerschaftsvergiftung litt. Die Leberwerte beispielsweise wurden rasch immer schlechter. Es eskalierte. Zunächst weißt du gar nicht richtig, was da gerade passiert. Als dann mehrere Ärzte immer hektischer herumwuselten, wurde mir klar, es geht jetzt um das Leben meiner Frau und meines Kindes", erzählt Daniel Hofer mit stockender Stimme. Leicht fällt es ihm nicht, das Ganze in Worte zu fassen: "Wenn ich darüber spreche, läuft es mir immer noch eiskalt den Rücken runter."



Der kleine Elias wurde schließlich am zweiten Weihnachtsfeiertag frühmorgens auf die Welt geholt. Viel zu früh! Er wog bei seiner Geburt nur gut 1.000 Gramm und war nur 34 Zentimeter groß. Die alles entscheidende Frage war nun: Schafft es der Kleine? Eine Zitterpartie begann. Zu allem Überfluß musste auch noch Daniel Hofers Frau für vier Tage auf die Intensivstation. "Ihr Zustand besserte sich Gott sei Dank. Aber mir hat es den Boden unter den Füßen weggerissen. Die ersten zwei bis drei Wochen waren psychisch brutal."

Rückhalt: Die Unterstützung seiner Teamkollegen (hier Daniel Rabanter) war Daniel Hofer (li.) gewiss. – Foto: Paul Hofer







Bange Wochen und Monaten begannen für die jungen Eltern. "Insgesamt haben wir fast drei Monate im Krankenhaus verbracht. Das war die reinste Achterbahnfahrt. Das wünschen ich niemandem. Letztlich bin ich einfach nur unfassbar glücklich, dass alles gutgegangen ist. Ab jetzt geht`s nur noch bergauf", schmunzelt Hofer. Seit zweieinhalb Wochen ist der Kleine nun zuhause, nimmt gut zu und bringt mittlerweile 2,5 Kilo auf die Waage. "Er wächst und gedeiht", freut sich Hofer, "jetzt muss sich halt der Alltag noch einspielen".

Rückkehr ungewiss, aber: "Bin allzeit bereit zu helfen, auch wenn`s nur für eine Minute ist." An Fußball hat er in den vergangenen Wochen verständlicherweise kaum einen Gedanken verschwendet. "Wenn`s irgendwie ging, habe ich mir unsere Spiele im Stream angeschaut", merkt er an. Dass Fußball aber viel mehr ist, als sich am Wochenende zum Kicken zu treffen, hat Hofer auf eindrucksvolle Weise erfahren dürfen, wie er verrät: "Es war in der harten Zeit einfach unglaublich schön zu sehen, wie mich meine Teamkollegen unterstützt haben und hinter mir gestanden sind. Deshalb sage ich auch immer: Das ist nicht nur eine Mannschaft für mich, das sind auch Freunde, die da sind, wenn`s drauf ankommt."