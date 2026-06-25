Daniel Himmelsbach ist der siebte Neuzugang des FC Denzlingen

In Daniel Himmelsbach gewinnt der FCD einen sehr spielintelegenten, technisch wie zweikampfstarken und flexibel einsetzbaren Spieler aus der Region.In den vergangenen Jahren hat Daniel viel Erfahrung in der Landes-, Verbands- und Oberliga sammeln dürfen. Er hat seine fußballerische Ausbildung beim PTSV Jahn Freiburg und dem Freiburger FC genossen.

Der Verein sieht in ihm großes Potenzial und eine wertvolle Verstärkung für die Zukunft.

„Daniel ist ein super Spieler, ein absoluter Allrounder der immer vollen Einsatz bringt.

Er tut uns sowohl fußballerisch als auch menschlich sehr gut“, so FCD-Trainer Julian Sutter.