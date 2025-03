Daniel Hiller verlässt SGM Laupertshausen/Maselheim zum Saisonende

Trainer Daniel Hiller – Foto: C. Borner

Die SGM Laupertshausen/Maselheim und Trainer Daniel Hiller werden nach drei erfolgreichen Jahren am Saisonende 2024/25 getrennte Wege gehen. Dies gaben die sportlich Verantwortlichen der Spielgemeinschaft nun in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Die Entscheidung sei das Ergebnis intensiver Gespräche, in denen beide Seiten übereinstimmten, dass ein Neuanfang im Sommer der richtige Schritt sei.

Seit seinem Amtsantritt zur Saison 2022/23 hat Hiller, der derzeit 47 Jahre alt ist, der Mannschaft einen klaren sportlichen Stempel aufgedrückt. In bisher 68 Pflichtspielen unter seiner Leitung feierte die SGM 44 Siege, spielte sechs Mal unentschieden und musste 18 Niederlagen hinnehmen. Besonders die Entwicklung über die drei Jahre hinweg unterstreicht die Handschrift des Trainers: Einem 6. Platz in der ersten Saison folgte Rang 2 im zweiten Jahr, den die Mannschaft ohne Teilnahme an der Relegation abschließen musste. In der laufenden Spielzeit zählt das Team erneut zum Kreis der Aufstiegsaspiranten in der Kreisliga A2 Oberschwaben. „Wir danken Daniel für seine Arbeit, seinen Einsatz und seine Leidenschaft, die er in den Verein eingebracht hat“, erklärten Christoph Borner (TSG Maselheim-Sulmingen) und Matthias Jörg (SV Laupertshausen). Hiller habe das Team „sowohl sportlich als auch menschlich weiterentwickelt“. Auch wenn mit dem nahenden Saisonende eine Ära zu Ende geht, bleibt der Blick klar nach vorne gerichtet. Die SGM will die Saison mit dem größtmöglichen Erfolg beenden – „die Mannschaft wird alles daransetzen, dieses Ziel gemeinsam mit Daniel Hiller zu verwirklichen.“

Die Vereinsführung kündigte bereits an, in den kommenden Wochen eine Nachfolgeregelung zu präsentieren. „Die Abteilungsleiter beider Vereine sind der Ansicht, dass es Zeit ist, einen neuen Impuls zu setzen, der der Mannschaft helfen soll, sich weiterzuentwickeln und neue Ziele zu erreichen.“ Auch Daniel Hiller selbst nahm Stellung zur Entscheidung. „Wenn es am Schönsten ist, sollte man gehen“, so der Coach. Man wolle die vergangenen drei Jahre in guter Erinnerung behalten. Besonders der aktuelle Saisonverlauf erfüllt Hiller mit Stolz: „Schließlich hat man im ersten Jahr den 6. Platz belegt. Im zweiten Jahr erreichte man bereits den 2. Platz (leider ohne Relegation) und dieses Jahr spielt man aktuell um den Aufstieg mit. Was gibt es Schöneres!“ Gleichzeitig richtet er auch lobende Worte an die Mannschaft: „Sie sind zu einem tollen Team zusammengewachsen.“

Abschiedsstimmung soll allerdings nicht in sportliche Lethargie umschlagen. Am kommenden Sonntag, den 30. März, gastiert die Mannschaft beim SV Sulmetingen II. Mit einem Sieg will die SGM ihren Platz im Spitzentrio behaupten. Derzeit liegt das Team mit 41 Punkten aus 18 Spielen punktgleich mit der TSG Achstetten auf Rang zwei, drei Punkte hinter Spitzenreiter FV Rot.