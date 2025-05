Daniel Hausner übernimmt die SG Kastl/Utzenhofen

Die vor der Saison 2024/25 gegründete Spielgemeinschaft Kastl/Utzenhofen geht nach der Niederlage im Relegationsspiel am Donnerstagabend gegen den SV Neusorg zukünftig in der Kreisklasse am Start. Noch am selben Abend hat man den Nachfolger des scheidenden Trainergespanns Marius Ehrnsperger und Michael Hufnagel – beide hatten im Frühjahr in beiderseitigem Einvernehmen mit den Vereinsführungen ihren Ausstieg bekanntgegeben – vorgestellt. Daniel Hausner (40) aus Neumarkt wird ab der kommenden Saison auf der Kommandobrücke stehen.

Der neue Hoffnungsträger der SG, Inhaber der B-Lizenz, ist seit mehreren Jahren im Neumarkter Kreis erfolgreich tätig und somit kein Unbekannter. So übernahm er in der Vergangenheit den fast in die B-Klasse abgestiegenen FC Sindlbach und führte diesen in der Debütsaison direkt in die Kreisklasse. Während der Corona-Saison 2019/21 stand er an der Außenlinie des SV Postbauer (ebenfalls Kreisklasse). Im Anschluss führte ihn sein Weg zur U19 des ASV Neumarkt, mit der er den geradezu sensationellen Aufstieg in die Bayernliga schaffte. Vor allem hierfür erhielt er in Fußballkreisen große Anerkennung und machte sich auch überregional bekannt. Nach einer zwischenzeitlichen kurzen Unterbrechung wegen Hausbau und Familiennachwuchs war er zuletzt in der Kreisliga Ost Neumarkt für die DJK/SV Wallnsdorf/Schweigersdorf tätig.



„Mit Daniel gewinnen wir einen topmotivierten Trainer, der fachlich, aber auch menschlich sehr gut zu uns passt. Mit ihm versprechen wir uns die begonnene Arbeit in die richtige Richtung weiterzuentwickeln“, so Alexander Baumer, Beisitzer des TuS Kastl. Hausner selbst freut sich auf die Herausforderung: „Die Tatsache, dass die vor kurzem gegründete Spielgemeinschaft als langfristiges Projekt von beiden Vereinen gesehen wird, hat mich überzeugt, hier meinen Beitrag zu leisten“, lässt der 40-jährige wissen, der beruflich als Projektmanager und Mitglied der Geschäftsleitung eines IT-Dienstleisters tätig ist. Nach der bitteren Niederlage in der Nachspielzeit des Relegationsspiels musste die SG in den saueren Apfel des Abstiegs beißen. Doch Daniel Hausner blickte schon kurz nach dem Abpfiff in Weiherhammer nach vorne und gibt sich optimistisch: „Wir werden die Kreisklasse annehmen und versuchen eine gute Rolle zu spielen“, so der neue Chefanweiser der Spielgemeinschaft.