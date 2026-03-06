Daniel Gnjidic wagt Comeback bei der DJK SB Straubing Der frühere Landes- und Bayernligaspieler greift nach einer schweren Knieverletzung nochmal an von Thomas Seidl · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

Daniel Gnjidic (am Ball) greift nochmal an und hilft der DJK SB Straubing im Kreisliga-Abstiegskampf – Foto: Charly Becherer

Die DJK SB Straubing darf sich im Abstiegskampf über eine namhafte Verstärkung freuen: Daniel Gnjidic wird den Kader von Coach Daniel Stavlic bereichern und soll mithelfen, dass der Verein vom Vogelauweg in seine siebte Kreisliga-Spielzeit in Serie gehen kann. Aktuell belegen Weber, Beller, Lasczak und Kameraden den zwölften Tabellenplatz, der am Saisonende den Gang in die Abstiegsrelegation bedeuten würde.







Aufgrund eines Knorpelschadens im Knie schien die Laufbahn von Daniel Gjnidic eigentlich beendet. Während der Saison 2024/2025 wurde der Kirchrother beim TSV Bogen zum Assistenzcoach von Trainer-Ikone Heribert Ketterl befördert und verabschiedete sich dann im vergangenen Sommer von der Fußballbühne. Der ehemalige Nachwuchsspieler des SSV Jahn Regensburg - der für die SpVgg Hankofen-Hailing 25 Bayernliga-Einsätze, bei denen ihm drei Tore glückten, machte - wurde in seiner Laufbahn immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen.







Nun wagt der 26-Jährige eine Rückkehr auf den grünen Rasen und war bereits bei zwei Testspielen im Einsatz. Beim klaren 5:1-Erfolg gegen den A-Klassisten TSV Bodenmais konnte sich der Allrounder bei seinem neuen Klub erstmals in die Torschützenliste eintragen. "Vor ein paar Monaten hat sich zum Glück rausgestellt, dass der Knorpelschaden doch nicht so schlimm - wie zuerst diagnostiziert - ist. Ich habe bei "Return-to-Play" in Straubing Tests gemacht und grünes Licht bekommen, nochmal einen Versuch starten zu können. Ich hoffe, dass ich dieses Mal von Rückschlägen verschont bleibe", sagt Gjnidic.







Dass der Techniker der DJK SB Straubing sein Ja-Wort gegeben hat, ist in erster Linie ein Verdienst von Abteilungsleiter Ralf Bachmann. "Er war in den letzten Jahre schon sehr hartnäckig und hat mich im Herbst nochmal kontaktiert. Irgendwann musste ich nachgeben", schmunzelt der sympathische Fußballer, der seinen Teil dazu beitragen will, dass die Gäubodenstädter in der Kreisliga bleiben.