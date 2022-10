Daniel Flottmanns Jubiläumsspiel geht unerwartet schief Der SV Rödinghausen verliert nach früher roter Karte und spätem Gegentor 0:1 gegen Aufsteiger 1. FC Bocholt und büßt die Tabellenführung ein.

Die Serie ist gerissen: Nach zuvor sechs Siegen im heimischen Häcker Wiehenstadion hat der SV Rödinghausen die erste Heimniederlage der laufenden Saison in der Regionalliga kassiert. Das Team von Trainer Carsten Rump unterlag gegen Aufsteiger 1. FC Bocholt nach einer frühen roten Karte und einem späten Gegentreffer mit 0:1 (0:0).

„Ich bin sauer, aber ich weiß nicht genau auf was!“ Rumps Gefühlslage nach der Partie traf die Stimmung im Lager der Gastgeber ziemlich gut. Denn ein wirklicher Vorwurf war dem Wiehenteam nicht zu machen. Der als Tabellenführer ins Spiel gegangene SVR setzte den Aufsteiger aus dem westlichen Münsterland früh unter Druck und hatte in der 6. Minute die erste gute Gelegenheit, als Ramien Safi rechts frei durchging, aber nicht selbst den Abschluss suchte, sondern zu ungenau in die Mitte auf Damjan Marceta passte, der den in den Rücken gespielten Ball nicht richtig kontrollieren konnte.

Patrick Kurzen sorgt auf der rechten Seite für gute Offensivaktionen

„Rödinghausen hat uns mit seinem Pressing zu Beginn schon sehr gestresst. Die rote Karte hat uns dann in die Karten gespielt, danach haben wir mehr Ruhe ins Spiel bekommen“, machte Bocholts Trainer Marcus John in seiner späteren Analyse deutlich.

Die angesprochene Szene ereignete sich in der 21. Minute. Nach einem Rödinghausener Ballverlust in der eigenen Hälfte strebte Bocholts Isaak Akritidis allein auf das Tor zu und wurde von Jonathan Riemer zu Fall gebracht, was Schiedsrichter Cengiz Kabalakli als Notbremse wertete und rot zückte.

Der SVR brauchte ein paar Minuten, um sich neu zu sortieren, blieb aber stabil und sorgte vor allem über den agilen Patrick Kurzen auf der rechten Seite auch für gute Offensivaktionen. Bei der besten Chance scheiterte Marceta nach scharfer Hereingabe von Kurzen in Bedrängnis aus kurzer Distanz an Bocholts Torwart Sebastian Wickl (27.).

Malte Meyer hat mit einem Kopfball an die Latte Pech

Für den zweiten Durchgang richtete Rump sein Team mit der Hereinnahme von Verteidiger Patrick Choroba für Angreifer Safi defensiver aus, und gegen die nun oft als Fünferkette gestaffelte SVR-Hintermanschaft fiel Bocholt nicht sonderlich viel ein. In der 84. Minute war wieder Rödinghausen nahe am Führungstreffer, doch der eingewechselte Malte Meyer hatte mit einem Kopfball an die Latte Pech.